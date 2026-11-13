மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு: வேவு பார்க்க வந்த கொள்ளையன் குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள்
கொள்ளையன் வேவு பார்த்து சென்றது குறித்த காட்சிகள், நகைக்கடையின் பின்புறம் செயல்பட்டு வரும் தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
Published : November 13, 2026 at 6:30 PM IST
மதுரை: மதுரையில் சுமார் 15 கிலோவுக்கும் அதிகமான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், கொள்ளையன் கடையின் பின்புறப் பகுதியில் வந்து, வேவு பார்த்துச் சென்றதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட தனிஷ்க் ஜுவல்லரி நகைக்கடையில், கடந்த 12ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணியளவில் மர்ம நபர், அங்கிருந்த ஏராளமான தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றார். இந்தச் சம்பவம் மதுரை மாநகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரைப் பிடிப்பதற்காக காவல்துறை சார்பில் 9 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு முன்னதாக நள்ளிரவு சுமார் 1 மணியளவில், மர்ம நபர் ஒருவர் நகைக்கடையின் பின்புறப் பகுதிக்கு வந்ததாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அப்போது பதிவெண் இல்லாத ஸ்கூட்டியில், தமது முகத்தை மறைக்கும் வகையில் அவர் முகமூடி அணிந்திருந்ததுடன், ஹெல்மெட்டும் போட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து ஸ்கூட்டியை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கிய அவர், நகைக்கடையின் பின்புறப் பகுதியை நோட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. அப்போது அப்பகுதியில் இருந்த நாட்டு நாய்கள் அவரைத் துரத்தியதாகவும், இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த நபர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்தக் காட்சிகள் நகைக்கடையின் பின்புறம் செயல்பட்டு வரும் தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இதுகுறித்து தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் ஆறுமுகம் கூறுகையில், "நள்ளிரவு நேரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் ஸ்கூட்டியில் வந்த நபர் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ளது என தெரிவித்தார். இந்தக் காட்சிகள் அடங்கிய ஹார்ட் டிஸ்க்கை காவல்துறையினர் கைப்பற்றிச் சென்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ஏற்கனவே கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு முன்பாக அந்த நபர் கடையை நோட்டமிட்டுச் சென்றிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்த தகவல் விசாரணையில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
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கொள்ளைக்கு முன்பாகவே திட்டமிட்டு நோட்டமிட்டாரா? நாய்கள் துரத்தியதால் அன்றைய முயற்சியைக் கைவிட்டாரா? பின்னர் மீண்டும் வந்து கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டாரா? என்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு சிசிடிவி காட்சிகளின் ஆய்வு மூலம் விடை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.