இனிப்பு வாங்க பிரிசன் பஜாருக்கு வாங்க; பரபரப்பாக தயாராகும் சிறைவாசிகளின் தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ்!
வெளி சந்தையில் ரூ.500-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் இனிப்புகள் பிரிசன் பஜாரில் ரூ.320-க்கும், கார வகைகள் ரூ.260-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மதுரை: தீபாவளியை முன்னிட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் இனிப்பு, பலகாரங்கள் தயாரிக்கும் பணிகளில் கைதிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
தீபாவளி என்று சொன்னாலே முதலில் நம் மனதில் வந்து நிற்பது இனிப்புகள் தான். பிறகே உடைகள், பட்டாசுகள் எல்லாம். விதவிதமாய் இனிப்புகள் செய்து பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்களது பொருட்களை விற்பனை செய்து வரும் நிலையில், மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையில் உள்ள சிறைவாசிகள் தீபாவளிக்கான இனிப்பு பண்டங்களை தயாரித்து விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்.
விறுவிறுப்பாக தயாராகும் ஸ்வீட்ஸ்
மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையை பொறுத்தவரை சுமார் 2 ஆயிரம் சிறைவாசிகள் மற்றும் விசாரணை கைதிகள் உள்ளனர். இவர்களின் மறுவாழ்வுப் பணிகளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு சிறைத்துறை பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அதில் வெற்றியும் ஈட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் நர்சரி கார்டன், உணவகம், பெட்ரோல் நிலையம் இவற்றோடு தீபாவளி நேரத்தில் 'பிரிசன் பஜார்' மூலம் இனிப்பு வகைகளை விற்பனை செய்யும் தொழில் முனைவு பணிகளை செய்து வருகிறது.
மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு
இதற்காகவே மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையின் முன்பாக அமைந்துள்ள பிரிசன் பஜார் சிறைவாசிகளின் தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்தி வருகிறது. அதனை பொதுமக்களும் வாங்கி தங்களது ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளிக்கு இனிப்பு கார வகைகளை தயாரித்து விற்பனை செய்கின்றனர். மிகக்குறைந்த விலையில் சுவையாகவும், தரமாகவும் உள்ள இந்த இனிப்பு கார வகைகளுக்கு பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு உண்டு.
மலிவு விலையில் தீபாவளி பலகாரம்
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தீபாவளியை முன்னிட்டு மதுரை மத்திய சிறை சிறைவாசிகள் லட்டு, ஜாங்கிரி, அல்வா, பாதுஷா, மைசூர் பாகு போன்ற இனிப்பு வகைகளையும், மிச்சர், காரா சேவு, காராபூந்தி, முறுக்கு உள்ளிட்ட கார வகைகளையும் தயாரிக்க தொடங்கியுள்ளனர். இவை அனைத்தும் சந்தையில் உள்ள விலையை காட்டிலும் ஏறக்குறைய 100ல் இருந்து 150 ரூபாய் வரை குறைவாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெளிச்சந்தையில் ரூபாய் 500-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் இனிப்புகள் இங்கே ரூ.320க்கும், அதேபோன்று கார வகைகள் ரூபாய் 260-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய சிறை நிர்வாக வட்டாரங்கள் கூறியதாவது, மதுரை மத்திய சிறையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகள் தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சிறைகளின் தேவைக்கும், அங்கிருக்கக் கூடிய மக்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. மத்திய சிறை பஜாரில் கிடைக்கும் இனிப்பு வகைகள் மிகவும் சுவையானதாக இருப்பதால், மக்கள் தொடர்ந்து வாங்கி வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.