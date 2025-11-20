தூங்கா நகரமான மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் ஏன் அவசியம்? தொழில்துறையினர் பேட்டி!

தூங்கா நகரமான மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் ஏன் அவசியம்? தொழில்துறையினர் பேட்டி!
மெட்ரோ பாதை அமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 22 அடி தேவை. ஆனால் மதுரை நகர்ப்புறத்தில் 8 முதல் 10 அடிக்குள் தான் பாதை அமைப்பதற்கான இடவசதி உள்ளது என்று பாஜக நிர்வாகி கூறியுள்ளார்.
மதுரை: தூங்கா நகரமான மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் தென் மாவட்டங்களின் நுழைவு வாயிலாக கருதப்படும் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் அவசியம் என தொழில்துறையினர் கூறுகின்றனர்.
மதுரை மாநகர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்காக 32 கி.மீ தூரத்தில் 26 நிறுத்தங்களை கொண்ட விரிவான அறிக்கை, ரூ.11,368 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான விரிவான திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது. மதுரையை பொறுத்தவரை மெட்ரோ ரயில் பாதையை ஏறக்குறைய 5.5 கி.மீ. தூரம் நிலத்திற்கு கீழேயும், 26.5 கி.மீ தூரம் மேற்புறத்திலும் அமைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டது.
மதுரை ஒத்தக்கடையில் உள்ள வேளாண் கல்லூரியில் துவங்கி, புதூர் வழியாக நிலத்தின் மேற்புறம் செல்லும் மெட்ரோ ரயில் பாதை அழகர் கோவில் சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் இருந்து நிலத்திற்கு கீழ் செல்லும் வகையில் சுரங்க வழியில் செல்லும் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கிருந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆண்டாள்புரத்தில் சுரங்க வழி மெட்ரோ ரயில் பாதை முடிவடைந்து, பின்னர் அங்கிருந்து மேல் எழும்பி திருப்பரங்குன்றம் வழியாக திருமங்கலம் வரை அமைக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் மத்திய அரசு மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் செயல்படுத்தப்படுவதாக இருந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மக்கள்தொகையை காரணம் காட்டி நிராகரித்ததாக தகவல் வெளியானது. 2017 ஆம் ஆண்டின் மெட்ரோ ரயில் கொள்கை அடிப்படையில் 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை கொண்ட நகரங்களில் தான் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும். ஆகையால் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகையின் அடிப்படையில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 15.8 லட்சம் மக்களும், புறநகர் பகுதிகளில் 14.7 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
இருந்த போதும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மதுரைக்கு கொண்டு வரப்படுவது மிகவும் அவசியம் என தொழில்துறையினர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து, வேளாண்மை மற்றும் அனைத்து தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவர் ரத்தினவேலை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது ”மெட்ரோ ரயிலின் தேவையைத் தீர்மானிப்பதற்கு குடியிருப்பு மக்கள்தொகை மட்டுமே அளவுகோலாக இருக்க முடியாது. பல்வேறு காரணங்களுக்காக வந்து செல்லும் மக்கள்தொகையையும் சேர்த்து கணக்கீடு செய்வது தான் முறையானதாகும்.
ஒவ்வொரு நாளும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்தும், மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வேலை, கல்வி, வர்த்தகம், மருத்துவம் மற்றும் பிற சேவைகளுக்காக மதுரைக்கு தினமும் வந்து செல்கின்றனர். மதுரையின் மிகக் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலைச் சமாளிக்க மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு உடனடியாக அனுமதி வழங்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டார்.
மேலும் தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவர் ஜெகதீசன் கூறுகையில், "மதுரையின் போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு மாற்றுத் தீர்வு தான் மெட்ரோ ரயில் திட்டம். மதுரையில் கட்டப்பட்டு வரும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளது. கன்னியாகுமரி உட்பட தென் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மக்களும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு வருகை தருவர். அதே போன்று உயர்நீதிமன்ற கிளையும் மதுரையில் தான் இயங்குகிறது.
மத்திய அரசு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மூன்று நான்கு பகுதிகளில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக டெல்லியில் 3, உத்தரப் பிரதேசத்தில் 4, மகாராஷ்டிராவில் 3, ஹரியானாவில் 3 மெட்ரோ திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மதுரை, கோயம்புத்தூரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம்” என்றார்.
கூடல்நகர் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் உறுப்பினர் ஜெய் பாலாஜி கூறுகையில், ”மதுரையில் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் தற்போது உருவாகிக் கொண்டிருப்பதால் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக மதுரை மட்டுமன்றி தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் வந்து செல்லும் போது மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.
மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து பாஜக மாநில செயலாளரும், பேராசிரியருமான கதலி நரசிங்க பெருமாள் கூறுகையில், ”மெட்ரோ திட்டங்களின் வாயிலாக நகரின் போக்குவரத்து நெருக்கடி குறைவதோடு, விரைந்து பயணிப்பதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகிறது. மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் இருந்து திருமங்கலம் வரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகள் நடைபெற்றன. ஆனால், நகர்புறத்தில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான போதிய இடம் இல்லை என்பது தான் உண்மை.
மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 22 அடி அகலம் தேவை. ஆனால் மதுரை நகர்ப்புறத்தில் 8 முதல் 10 அடிக்குள் தான் பாதை அமைப்பதற்கான இட வசதி உள்ளது. ஆகையால் இந்த இட வசதிக்குள் மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைப்பதற்கு இயலாத நிலையில் தான் இந்த திட்டம் தள்ளிப் போகிறது. ஆனால் இதற்கான மாற்று வழிகளை கண்டறிந்து நிச்சயம் கோயம்புத்தூருக்கும் மதுரைக்கும் மெட்ரோ ரயில் பாதை வரத் தான் போகிறது” என்றார்.