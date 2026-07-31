லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் நிர்வாக திறனை பலப்படுத்த வேண்டும்: உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு
இந்த உத்தரவின் நகலைப் பெற்ற நாளிலிருந்து, 4 வார காலத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு உயர்நிலைக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : July 31, 2026 at 11:08 PM IST
மதுரை: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் நிர்வாக திறன், நிறுவனத் திறன், புலனாய்வுத் திறனை வலுப்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ராஜேஷ் கண்ணா என்பவர் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், "நான் குருணை அரிசியை வாங்கி, அதனை வாகனத்தில் ஏற்றி நாமக்கல்லில் உள்ள சுரேஷ் கோழிப்பண்ணைக்கு அனுப்பினேன். உரிய ஆவணங்களுடன் அனுப்பினேன். ஆனால், குடிமை வழங்கல் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் மற்றும் அவரது குழுவினர் அந்த அரிசியை பறிமுதல் செய்து ரூ.5 லட்சம் கேட்டனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரித்து வருகிறது. இதனை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி புகழேந்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், "தற்போதைய அரசாங்கம் ஊழலை ஒழிப்பதற்கும், வெளிப்படையானஆட்சியை ஊக்குவிப்பதற்கும் தனது உறுதியைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் நிர்வாக திறன், நிறுவனத் திறன், புலனாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும்.
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இந்த உத்தரவின் நகலைப் பெற்ற நாளிலிருந்து, 4 வார காலத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு உயர்நிலைக் குழுவை அமைக்க வேண்டும். ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையில் தேவையான நவீன தொழில்நுட்பம், திறமையான நேர்மையான பணியாளர்கள், பயிற்சி உள்ளிட்ட தேவைகள் குறித்து ஆலோசித்து நிறைவேற்ற அந்தக் குழு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பணியாளர்களை கண்காணித்து ,லஞ்சம் வாங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். குழு அமைக்கப்பட்ட நான்கு மாத காலத்திற்குள் தனது ஒட்டுமொத்த அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் குழு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அறிக்கையைப் பெற்றவுடன், அரசாங்கம் உயர்நிலைக் குழுவின் பரிந்துரைகளை ஆராய்ந்து, அதன்பிறகு மூன்று மாத காலத்திற்குள் நிறுவன நடவடிக்கைகள் குறித்து பொருத்தமான முடிவை எடுக்க வேண்டும்" என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.