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சிறைத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பக் கோரிய வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

சிறைக் கைதிகளுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டால் அது பெரும் கலவரமாக மாறிவிடும். கடந்த காலங்களில் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன" என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 7:54 PM IST

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மதுரை: தமிழக சிறைத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பக் கோரிய வழக்கில், தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், "தமிழக சிறைகளில் பல பணியிடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. இதனால் சிறை விதிகளின் நோக்கமே சிதைவதோடு மட்டுமல்லாமல், சமூகத்திலும் மோசமன விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

மேலும், இது, சிறையில் உள்ள கைதிகளின் மனநிலையை பாதிப்பதுடன் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையும் ஏற்படுகிறது. சிறைக் கைதிகளுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டால் அது பெரும் கலவரமாக மாறிவிடும். கடந்த காலங்களில் இதுபோன்ற பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

மேலும், சிறை மருத்துவமனைகளில் போதிய மருத்துவர்களும், மருந்தாளுனர்களும், செவிலியர்களும் இல்லாத நிலை உள்ளது. இதனால் கைதிகள் நோய்வாய்ப்படும்போது, அவர்களை நகருக்குள் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதற்கு அதிக செலவு ஏற்படுவதுடன், கைதிகள் தப்பி செல்லும் அபாயமும் உள்ளது.

அதேபோல, சிறைகளில் உள்ள கழிவறைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் சுகாதார சீர்கேடும் நிலவுகிறது.

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எனவே, சிறைத்துறை தலைமையகத்தில் காலியாக உள்ள சீர்திருத்தம், பயிற்சி மற்றும் நவீனமயமாக்களுக்கான கண்காணிப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப உத்தரவிட வேண்டும்.

மேலும், மாவட்ட சிறைகளில் காலியாக உள்ள பெண் நல அலுவலர், நல அலுவலர், உளவியலாளர் பணியிடங்களை நிரப்பவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என தனது மனுவில் அவர் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கானது நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், இந்த மனு தொடர்பாக தமிழக உள்துறைச் செயலர் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

VACCANCIES
சிறைத்துறை
காலி பணியிடங்கள்
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