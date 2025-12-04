திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இன்றே தீபம் ஏற்ற வேண்டும் - நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவால் பரபரப்பு
நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து சற்று நேரத்தில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்பினர் திருப்பரங்குன்றத்தில் குவிய ஆரம்பித்துவிட்டனர்.
Published : December 4, 2025 at 7:35 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இன்றே தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்த உத்தரவை அடுத்து, திருப்பரங்குன்றம் மலையை சுற்றி நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்பு பணிக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மலை உச்சியில் மகா தீபத்தூண் அமைந்துள்ளது. இந்த தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.
ஆனால், தீபம் ஏற்ற போலீசார் அனுமதி தராததால் உச்சி பிள்ளையார் கோயிலில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதுதொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது. ஆனால், அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதனிடையே, இன்று மாலை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு வழக்கு தயார் செய்யப்பட்டதால் தான், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
இதனை அடுத்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன்குமார், செயல் அதிகாரி சந்திரசேகர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆஜராகினர். மதுரை மாநகர காவல் துறை ஆணையர் லோகநாதன் ஆஜரானார்.
அப்போது நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், "மதுரை ஆட்சியர் பிரவீன்குமார், கோவில் செயல் அதிகாரி சந்திரசேகரன் ஆகியோர் நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தீர்களா?" எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த மதுரை காவல் ஆணைய் லோகநாதன், "தடுப்பு கம்பிகள் அமைக்கப்பட்டு நேற்று மாலை 3.30 மணி முதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கூட்டம் அதிகமாகி பிரச்சனை எழுந்த காரணத்தால் மாவட்ட ஆட்சியர் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்தார். அதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை தொடர்ந்தது என தெரிவித்தார். மேலும், 144 தடை உத்தரவு போடப்பட்டு இருந்ததால் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தியதாகவும், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கவே மலையில் தீபம் ஏற்றுவதை தடுத்ததாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறுகையில், "உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட போது, மறுநாளே வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. எங்களது நோக்கம் நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது, மதிக்கக்கூடாது என்பதல்ல. பதற்றமான சூழலை கருத்தில் கொண்டே மாலை 6.30 மணி அளவில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், "திருப்பரங்குன்றத்தில் 144 தடை உத்தரவை காரணம் காட்டியே மனுதாரரை தீபம் ஏற்ற போலீசார் அனுமதிக்காமல் இருந்துள்ளனர். எனவே, 144 உத்தரவை ரத்து செய்கிறேன்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் இன்றே தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட நீதிபதி, நாளை காலை உத்தரவை நிறைவேற்றிய நகலை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். மேலும், தீபம் ஏற்றும் போது மதுரை காவல் ஆணையர் உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து சற்று நேரத்தில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும் எனத் தெரிகிறது. இதனால் பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்பினர் திருப்பரங்குன்றத்தில் குவிய தொடங்கியுள்ளனர். அசம்பாவிதத்தை தவிர்ப்பதற்காக நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
எடப்பாடி கண்டனம்
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி தீர்ப்பை செயல்படுத்தத் தவறி, தேவையில்லாத பதற்றத்தை உருவாக்குவதற்காக கபட நாடகம் ஆடும் விடியா திமுக அரசுக்கு கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
'எம்மதமும் சம்மதம்' - எம்மதத்தையும் சாராமல், நடுநிலையோடு ஆட்சி புரிபவரே சிறந்த ஆட்சியாளர் என்பதை மறந்து, தேவையற்ற பிரச்சனைக்கு வழிவகுத்த ஸ்டாலின் மாடல் அரசுக்கு மக்கள் விரைவில் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள்" எனக் கூறியுள்ளார்.