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பழனி ரூ.100 கோடி நில முறைகேடு வழக்கு: சார் பதிவாளருக்கு முன்ஜாமின்

ஆவணங்கள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டு பத்திரப்பதிவுக்கு வைக்கப்பட்டுவிட்டது. அவர் விடுமுறையில் சென்றதால், ஜஸ்டின் மணிகண்டன் அதனை பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளார். இதில் அவர் மீது எந்த தவறும் இல்லை" என அவரது வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 9:27 PM IST

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மதுரை: பழனி முருகன் கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி நில முறைகேடு வழக்கில் தொடர்புடைய சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பழனி கோயில் நில முறைகேடு வழக்கை போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில், அண்மையில் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, நேற்று முதல் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வருகிறது.

இந்த வழக்கில் நிலத்தை விற்றதாக குற்றம்சாட்டப்படும் முருகதாஸ் சாமிகள், நிலத்தை வாங்கிய பழனி சேதுபதி, வெள்ளத்துரை ஆகிய 3 பேரும் தலைமறைவாகி விட்டனர்.

அவர்களை சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த 3 பேர் மற்றும் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் ஆகிய 4 பேர் மீதும் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பழனில் உள்ள அலுவலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளிடமும் இன்று சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

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இதனிடையே, இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமீன் கோரி சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு மீது இன்று விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது ஜஸ்டின் மணிகண்டன் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஆஜராகி, "இந்த நிலத்தை பாலசுந்தரம் என்ற பதிவாளர் கடந்த 3-ம் தேதியே பதிவு செய்துவிட்டார். அப்போத 90 சதவீத பணிகள் முடிந்துவிட்டன.

ஆவணங்கள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டு பத்திரப்பதிவுக்கு வைக்கப்பட்டுவிட்டது. அவர் விடுமுறையில் சென்றதால், ஜஸ்டின் மணிகண்டன் அதனை பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளார். இதில் அவர் மீது எந்த தவறும் இல்லை" என வாதிட்டார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "இந்த நில முறைகேடு வழக்கில் 2 சார் பதிவாளர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? சார் பதிவாளர்கள் பாலசுந்தரத்தை ஏன் வழக்கில் சேர்க்கவில்லை? என கேள்வியெழுப்பி, ரூ.15,00 வைப்புத்தொகை, காவல் நிலையத்தில் தினமும் கையெழுத்து போட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

பழனி கோயில்
நில முறைகேடு
முன்ஜாமீன்
PALANI LAND CASE

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