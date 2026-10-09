சீமானின் செயல்பாடுகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த நீதிபதிகள்: தமிழக அரசுக்கு பறந்த உத்தரவு
"இந்த விஷயத்தை வைத்து சீமான் அரசியல் ஆதாயம் தேடக்கூடாது என நீதிமன்றம் குறிப்பிட வேண்டும்" என தமிழக அரசின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
Published : October 9, 2026 at 7:56 PM IST
மதுரை: மணிமுத்தாறு நீர்நிலைப் பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தாமாக முன்வந்த நாம் தமிழர் கட்சிக்கும், அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்த நீதிபதிகள், இந்தப் பணியில் ஈடுபட அக்கட்சியினரை ஈடுபடுத்த அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர்.
ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த தீரன் திருமுருகன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.
அதில், "தொண்டி பகுதிக்கு உட்பட்ட மணிமுத்தாறு நீர்நிலைப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதால் ஆற்றின் அகலமும், நீர் செல்லும் திறனும் வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டன. ஆற்றுப் படுகையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், திடக்கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் கொட்டப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு அடைந்து, நிலத்தடி நீர் வளமும் பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, வருவாய்த்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆவணங்கள் அடிப்படையில், கூட்டு சர்வே நடத்தி மணிமுத்தாறு நீர்நிலையின் எல்லைகளை துல்லியமாக வரையறை செய்ய வேண்டும். ஆற்றில் உள்ள அனைத்து சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகளையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். ஆற்றுப்படுகையில் குவிந்துள்ள பிளாஸ்டிக் மற்றும் திடக்கழிவுகளை அகற்றி, நீர்நிலையை பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என தனது மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு, ஏற்கனவே விசாரணைக்கு வந்த போது, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மணிமுத்தாறு நீர்நிலையை சுத்தம் செய்வதற்கு தன்னார்வலர்கள் தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், புகழேந்தி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நாம் தமிழர் கட்சியினர் மணிமுத்தாறு நீர்நிலைப் பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய அனுமதி வழங்குவது குறித்து அரசு தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. அப்பொழுது நீதிபதிகள், "ஒரு அரசியல் கட்சி தாமாக முன்வந்து இதுபோன்ற பணியில் ஈடுபடுவதை அரசு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். மாறாக, மறுப்பு தெரிவிப்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல.
அரசாங்கமும், பொதுமக்களும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க முடியும். நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் செயல்பாடுகள் பாராட்டத்தக்க வகையில் உள்ளன. அதனை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நாம் தமிழர் கட்சியினர் இந்த ஆற்றுப்பகுதியை தூய்மைப்படுத்த அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும்" என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அப்போது குறுக்கிட்ட தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர், "இந்த விஷயத்தை வைத்து சீமான் அரசியல் ஆதாயம் தேடக்கூடாது என நீதிமன்றம் குறிப்பிட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், "இதில் என்ன அரசியல் ஆதாயம் இருக்கப் போகிறது? இது ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கட்டும். அப்பொழுதுதான் ஒவ்வொருவராக முன் வருவார்கள்" என குறிப்பிட்டனர். மேலும், தூய்மைப்படுத்துப் பணியின் போது அரசியல் சம்பந்தமாக எதுவும் பேச வேண்டாம் என நாதகவுக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.