ETV Bharat / state

எலும்பு வங்கியின் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம்: நீதிபதிகள் அறிவுரை

எலும்பு வங்கியால் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 197 பேர் பயன்பெற்றுள்ளனர் என்பதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: எலும்பு வங்கி குறித்தும், அதன் நன்மைகள் குறித்தும் மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

மதுரையை சேர்ந்த வெற்றிசெல்வம் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ஒரு பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அதில், "மனித எலும்பு வங்கியை உருவாக்குவதன் மூலம் புற்றுநோய் மற்றும் எலும்பு முறிவு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பயனடைவார்கள்.

எனவே, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் எலும்பு வங்கி அமைக்கவும், அதற்கான தனித்துறையை அமைக்கவும், எலும்பு தானம் செய்வதன் அவசியம் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரப்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: தலைவலியாக மாறிய புதிய கார்; அலைக்கழித்த நிறுவனம் - எகிறி அடித்த நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம்

இந்த வழக்கானது, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சதீஷ்குமார் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கடந்த 2022 முதல் இதுவரை 197 நோயாளிகள் எலும்பு வங்கிகளின் சேவையால் பயனடைந்துள்ளனர்" எனத் தெரிவித்தார். இதனை பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், "எலும்பு வங்கி ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டு 197 பேர் பயனடைந்துள்ளனர்.

இந்த வசதி மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே மேலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

மாநில மற்றும் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணையங்கள் மூலம் எலும்பு வங்கியின் நன்மைகள் அதன் பயன்பாடுகள், மனித உறுப்பு அறுவை சிகிச்சை சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

TAGGED:

எலும்பு வங்கி
BONE BANK
விழிப்புணர்வு
BONE BANK MADURAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.