ஊழல் அதிகாரிகளைத் தண்டிப்பதற்குப் பதிலாக காப்பாற்ற முயல்வது ஏன்? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு துறைகளில் நடைபெற்ற ஊழல் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய மதுரை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : October 10, 2026 at 3:33 PM IST
மதுரை: ஆதிதிராவிட மாணவர்கள் விடுதிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் மோசடி நடைபெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், அரசு அதிகாரிகள் ஊழல் செய்வதற்கு பதிலாக தெருத்தெருவாக பிச்சை எடுக்கலாம் என நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், பாத்திரக்குடியைச் சேர்ந்த சக்திவேல் தாக்கல் செய்த மனுவில், ”சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிட மாணவர்கள் விடுதிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 2 கோடி 35 லட்சம் நிதியில் மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. 2017 முதல் 2023 வரை அரசு ஒதுக்கிய தொகை மாணவர்களின் கணக்கில் செலுத்தப்படாமல், அந்த நிதி வட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளால் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் வட்டாட்சியர்கள் பலர் மீது முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர். ஒரு சிலர், பணி ஓய்வு பெற மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அனுமதித்து உள்ளனர். இது சட்டவிரோத செயலாகும்.
ஆதி திராவிடர் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் பல கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்துள்ளது. நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு சாதகமாக காவல்துறை செயல்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த வழக்கு விசாரணையை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்" என மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வேல்முருகன் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஆஜராகி, இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றப்பத்திரிக்கை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.
அப்போது கோபமடைந்த நீதிபதிகள், எப்போது ஊழல் செய்ததற்கு, எப்போது குற்ற பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளீர்கள்? என கேள்வி எழுப்பினர். மேலும் ஆதிதிராவிடர் மாணவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பணத்தில் ஊழல் செய்வதற்கு பிச்சை எடுக்கலாம். இந்த பிழைப்பு அதிகாரிகளுக்கு தேவையா? அரசு பணத்தில் மாணவனுக்கு கொடுக்கும் உதவி திட்டத்தில் ஊழல் செய்வதற்கு பதில் தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்கலாம்” என்றனர்.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ”நாங்கள் 3 மாத குழந்தை கொஞ்சம் பொருத்திருந்து பாருங்கள்” என்றனர்.
அதற்கு நீதிபதிகள், ஆட்சி மாறலாம், ஆனால் அரசு அதிகாரிகள் அப்படியே தானே இருக்கிறார்கள். 99 சதவீத அதிகாரிகள் ஊழல் செய்யக் கூடியவர்களாகவே தான் இருக்கின்றனர். எந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சி அமைத்தாலும், ஊழல் செய்யும் அதிகாரிகளைத் தண்டிப்பதற்குப் பதிலாக, அவர்களைக் காப்பாற்றவே முயற்சிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு துறைகளில் ஊழல் செய்த அதிகாரிகள் எத்தனை பேர்? அவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? எத்தனை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது? மேலும் அந்த வழக்குகளின் நிலை என்ன? எத்தனை வழக்குகளில் விசாரணை அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.