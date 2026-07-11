'காவல் நிலையங்களில் கட்டப்பஞ்சாயத்து' - 2 பெண் காவல் அதிகாரிகளுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
வரதட்சணை புகாரில், கடமை தவறியதற்காக ஆலங்குளம் அனைத்துப் பெண்கள் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளருக்கு தலா 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 12:18 PM IST
மதுரை: பொதுமக்கள் அளிக்கும் புகாரில், கிரிமினல் குற்றம் நடப்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கும் போது, காவல் துறையினர் தங்களை பஞ்சாயத்தார் அல்லது தனியார் மத்தியஸ்தர்கள் ஆக நினைத்து கொள்ள கூடாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை எச்சரித்துள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை சேர்ந்தவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ”பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் சீனியர் என்ஜினியராக பணிபுரியும் ஒருவருக்கும், தனது மகளுக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு, கடந்த ஏப்ரல் அன்று நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற அன்றே மாப்பிள்ளை வீட்டார் 10 லட்ச ரூபாய் ரொக்கத்தை வரதட்சணையாக பெற்றுக் கொண்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஜூன் 8 ஆம் தேதி திருமணம் நடக்கவிருந்த நிலையில், மாப்பிள்ளை வீட்டார் கூடுதலாக வரதட்சணை கேட்டு மிரட்டினர். அதற்கு நாங்கள் இயலாமையைத் தெரிவித்ததால், மாப்பிள்ளை வீட்டார் திருமணத்தை ரத்து செய்தனர்.
இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆலங்குளம் அனைத்துப் பெண்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தோம். ஆனால், போலீசார் சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்வதற்குப் பதிலாக, காவல் நிலையத்திலேயே கட்டப் பஞ்சாயத்து நடத்தி, மாப்பிள்ளை வீட்டாரிடம் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாயை மட்டும் பெற்றுத் தந்தனர். பின்னர் மீதம் 5 லட்சம் ரூபாயை அடுத்த மாதம் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று கூறி, எவ்வித வழக்கும் பதிவு செய்யாமல் புகாரை முடித்து வைத்துள்ளனர். எனவே இந்த வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்” என கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி விக்டோரிய கவுரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி பிறபித்த உத்தரவில், ”பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காக தமிழ்நாடு அரசு 'சிங்கப்பெண் சிறப்புப் அதிரடிப்படை’ போன்ற திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதே வேளையில், அடிமட்டத்தில் உள்ள சில அனைத்துப் பெண்கள் காவல் நிலையங்களின் செயல்பாடுகள் அதற்கு நேர்மாறாக, கவலையளிக்கும் விதத்தில் உள்ளன.
வரதட்சணை கொடுமை என்பது சமுதாயத் தீமை. புகாரில் கிரிமினல் குற்றம் நடப்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கும் போது, காவல் துறையினர் தங்களை பஞ்சாயத்தார் அல்லது தனியார் மத்தியஸ்தர்கள் ஆக நினைத்துக் கொண்டு, பணப் பரிமாற்ற சமரசம் பேசக் கூடாது. சட்டத்தை நிலைநாட்டுவது தான் காவல் துறையின் கடமையே தவிர, அதை நீர்த்துப்போகச் செய்வது அல்ல.
கடமை தவறியதற்காக ஆலங்குளம் அனைத்துப் பெண்கள் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் ஆகிய இருவரும் தலா 1 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. அந்த தொகை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வளாகத்தில் உள்ள சித்த மருத்துவ மைய வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை அரசு அதிகாரிகள் பின்பற்றுவது இல்லையே ஏன்? - மதுரை அமர்வு கேள்வி
மேலும், இந்த வழக்கில் ஏன் முதல் தகவல அறிக்கை பதிவு செய்யப்படவில்லை? புகாரைச் சமரசமாக முடிக்க இவர்களுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது? என்பது குறித்து விரிவான விளக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர் வரும் ஜூலை 14 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனக் கூறி வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.