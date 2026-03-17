நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு
நியோமேக்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான மனையிடங்கள் மின்னணு ஏலம் விடப்படுவது தொடர்பாக போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என நீதிபதி தமிழக அரசு தரப்பிடம் அறிவுறுத்தினார்.
Published : March 17, 2026 at 6:04 PM IST
மதுரை: நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன மோசடி தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை மார்ச் 23ஆம் தேதிக்கு மதுரை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
மதுரையைத் தலைமையிடமாக கொண்டு நிதி நிறுவனங்கள் நடத்தி வந்த நியோ மேக்ஸ் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் அதிக வட்டி தருவதாகவும், முதலீடு முதிர்வு காலத்தில் பல மடங்கு அதிகமாக திருப்பித் தரப்படும் என பொதுமக்களிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை மதுரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் மோசடியில் ஈடுபட்டு, ஜாமினில் உள்ள இயக்குநர்கள் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி செயல்படுவதால், அவர்களின் ஜாமினை ரத்து செய்யக்கோரி பல மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்களை நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் இன்று வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இதுவரை மொத்தம் எத்தனை பேர் மின்னணு ஏலத்தில் பங்கேற்பதற்காக பதிவு செய்துள்ளனர் என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில், 400க்கும் அதிகமானோர் பதிவு செய்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, "7000 கோடி மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. நீதிமன்றம் பலகட்ட முயற்சிகளை எடுத்து நியோ-மேக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மனையிடங்களை விற்பனை செய்ய இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இருப்பினும் 400 பேர் தான் பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது கவலை அளிக்கிறது. இது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு தரப்பில் கூடுதலாக இது தொடர்பாக விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையே உணர்த்துகிறது” என குறிப்பிட்டார்.
அதற்கு அரசுத்தரப்பில், கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் செந்தில்குமார் ஆஜராகி, ”நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான DTCP அங்கீகாரம் பெற்ற மனையிடங்களுக்கு MSTC வலைத்தளம் மூலம் மார்ச் 17ஆம் தேதி ஏலம் தொடங்குகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் நபர்கள் MSTC வலைதளத்தில் பதிவு செய்து, ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் மார்ச் 23, 24ஆம் தேதிகளில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தை அணுகி உதவி பெறலாம்.
ஏலம் விடப்படும் சொத்துக்களின் விபரங்களை அறிய விரும்பினால், பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு நேரிலோ அல்லது அலைபேசி எண்களிலோ தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என பரந்த அளவில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டு, அதற்கான எண்களும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன” என தெரிவித்தார்.
இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, நியோமேக்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான மனையிடங்கள் மின்னணு ஏலம் விடப்படுவது தொடர்பாக போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தி வழக்கை வரும் மார்ச் 23ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.