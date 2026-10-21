அரசு அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் மீது வன்கொடுமை வழக்கு: பட்டியலை தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
நேர்முக உதவியாளராக பணிபுரிந்த திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஜோதிவேல் என்பவரை பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக இடமாற்றம் செய்த உத்தரவுக்கு மதுரை அமர்வு தடை விதித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 10:41 AM IST
மதுரை: கடந்த 5 ஆண்டுகளில், அரசு அதிகாரிகள் தங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் அல்லது பிற பணியாளர்கள் மீது தலித் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் எத்தனை புகார்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர் என அறிக்கையை
தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த ஜோதிவேல் மதுரை அமர்வில் தாக்கல செய்த மனுவில் தான் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளராக பணிபுரிந்ததாகவும், தன்னை குவாச்சிப்பட்டி அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக இடமாற்றம் செய்து, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி, மனுதாரர் தரப்பில் இடமாறுதல் உத்தரவு தண்டனை வழங்கும் நோக்கம் கொண்டது. இந்த உத்தரவு அதிகார வரம்பு இல்லாத முதன்மைக் கல்வி அலுவலரால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இடமாறுதல் உத்தரவை பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குநர் தான் பிறப்பிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டது.
அரசு தரப்பில் மனுதாரருக்கும், முதன்மை கல்வி அலுவலருக்கும் இடையே சுமூகமற்ற உறவு இல்லை. அதன் காரணமாக, மனுதாரர் தொடர்ந்து அதே பணியிடத்தில் நீடித்தால் கல்வி அலுவலரின் நிர்வாக பணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படும் எனக் கூறப்பட்டது. இதனால், மனுதாரரின் இடமாற்ற உத்தரவு அதிகார வரம்பு இல்லாமல் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ள இடமாறுதல் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.
அதன் காரணமாக மனுதாரர் பணியில் சேரலாம், ஆனால், அக்டோபர் 26 வரை அவர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் தனி உதவியாளராக எந்தப் பணியையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது. தன் மீது மனுதாரரின் புகாரின் பேரில் எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் புகார் அளிக்கப்பட்டு, வழக்குப் பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கல்வி அலுவலர் தரப்பில் அச்சம் தெரிவித்துள்ளதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதனால் வழக்கில் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை செயலரை எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கிறது.
|இதையும் படிங்க: ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக சிறை காவலர் பணியை மறுப்பதா? அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி
மேலும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அரசு அதிகாரிகள், தங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் அல்லது பிற பணியாளர்கள் மீது தலித் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், 1989-ன் கீழ் எத்தனை புகார்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர்? என்பது குறித்த அறிக்கையை
தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென உத்தரவிட்டு, விசாரணை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.