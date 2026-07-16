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’சீர்திருத்தச் சிறகுகள்’ திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்தக் கோரி மனு: தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அரசாணை மூலம் சிறைகளில் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையான கைதிகளுக்கு சிகிச்சை, மனநல ஆலோசனை மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகளை வழங்கும் நோக்கில் ’சீர்திருத்தச் சிறகுகள்’ திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 3:42 PM IST

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மதுரை: ’சீர்திருத்தச் சிறகுகள்’ திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கே.ஆர்.ராஜா உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், தமிழ்நாடு அரசின் ‘சீர்திருத்தச் சிறகுகள்’ திட்டம் காகிதத்தில் மட்டுமே இல்லாமல், சிறைகளில் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு அரசாணை மூலம் சிறைகளில் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையான கைதிகளுக்கு சிகிச்சை, மனநல ஆலோசனை மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகளை வழங்கும் நோக்கில் “சீர்திருத்தச் சிறகுகள்” திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

ஆனால், திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அதன் செயல்பாடு தொடர்பான கைதிகள் சேர்க்கை, சிகிச்சை விவரங்கள், நிதி பயன்பாடு, மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் நியமனம் உள்ளிட்ட எந்த விவரமும் பொதுவெளியில் வெளியிடப்படவில்லை.

மேலும் மதுரை, திருச்சி, பாளையங்கோட்டை உள்ளிட்ட மத்திய சிறைகளிலும், பெண்களுக்கான சிறப்பு சிறைகளிலும் திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை, கைதிகளுக்கான மனநல மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகள் முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து சுயாதீன ஆய்வு நடத்தப்பட வேண்டும்.

எனவே மனநல மருத்துவர், போதைப்பொருள் மீட்பு நிபுணர், தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணையம் மற்றும் சமூக நலத்துறை பிரதிநிதிகள் அடங்கிய நிபுணர் குழுவை அமைத்து, “சீர்திருத்தச் சிறகுகள்” திட்டத்தின் செயல்பாட்டை மாநிலம் முழுவதும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நிதி பயன்பாடு, சிகிச்சை பெற்ற கைதிகளின் எண்ணிக்கை, பணியாளர் விவரங்கள் உள்ளிட்ட முழுமையான அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.

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இந்த வழக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சிவி கார்த்திகேயன், சக்திவேலு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், இந்த வழக்கு குறித்து அரசு தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

MADURAI HIGH COURT
சீர்திருத்தச் சிறகுகள்
மதுரை உயர்நீதிமன்றம்
மனநல மருத்துவம்
SEERTHIRUTTHA SIRAGUGAL SCHEME

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