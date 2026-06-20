நெல்லையின் இரு முக்கிய குற்ற வழக்குகள் - சேலம் டிஐஜி தலைமையிலான குழு விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
அதிகாரிகள் இந்த வழக்கில், தீயணைப்புத்துறை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துறைகளின் செயல்பாடுகள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கை நிலைநிறுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 20, 2026 at 12:22 PM IST
மதுரை: திருநெல்வேலி தீயணைப்புத்துறை அலுவலக லஞ்ச வழக்கு உள்ளிட்ட இரண்டு வழக்குகளை சேலம் டிஐஜி தலைமையிலான சிறப்புக் குழு விசாரிக்க மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், திருநெல்வேலி தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் அலுலகத்தில் லஞ்சப் பணம் கைப்பற்றியது தொடர்பாக திருநெல்வேலி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கையும், பெருமாள்புரம் போலீசார் பதிவு செய்த குற்ற வழக்கையும் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணையானது நீதிபதி புகழேந்தி முன் பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்தது. தற்போது நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், “இப்போதுள்ள சூழ்நிலையில், விசாரணை நியாயமானதாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், நியாயமானதாக தோன்றவும் வேண்டும். இந்த வழக்கின் தனித்துவமான உண்மைகள், விசாரணையின் பாரபட்சமற்ற தன்மை குறித்து ஒரு நியாயமான அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே, விசாரணையை ஒரு சுதந்திரமான அதிகார அமைப்பிடம் ஒப்படைப்பதன் மூலம் நீதியின் நலன்கள் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கப்படும் என்று இந்த நீதிமன்றம் திருப்தி அடைகிறது.
திருநெல்வேலி தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குநர் அலுலகத்தில், லஞ்சப் பணம் கைப்பற்றியது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கையும், பெருமாள்புரம் போலீசார் பதிவு செய்த குற்ற வழக்கையும் சேலம் சரகத்தின் டிஐஜி சந்தோஷ் ஹாடிமணி ஐபிஎஸ், தலைமையில் ஒரு சிறப்புக் குழு அமைத்து விசாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அந்த அதிகாரி தனது சொந்தக் குழுவை அமைக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்புத் துறையின் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளையும் இந்த சிறப்புக் குழு விசாரிக்க வேண்டும். இந்த உத்தரவின் நகலைப் பெற்ற நாளிலிருந்து மூன்று மாத காலத்திற்குள் விசாரணையை முடித்து, வருகிற அக்டோபர் 7ஆம் தேதிக்குள் இந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு நிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய சிறப்புக் குழுவிற்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிடுகிறது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், அவற்றின் இறுதி உண்மைத்தன்மை அல்லது இல்லாமையைப் பொருட்படுத்தாமல், வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் நிறுவன நம்பகத்தன்மையின் அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.
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எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவில் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட சிக்கல்களை ஆராய்ந்து, தீயணைப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைகளின் செயல்பாடுகள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கை நிலைநிறுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.