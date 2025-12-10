போலீஸ் விசாரணைக்கு சென்ற இளைஞர் உயிரிழந்த வழக்கு: அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கை ரத்து
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு போலீசார் விசாரணையில் இளைஞர் உயிரிழந்த வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 4 காவலர்களுக்கு தலா 11 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மதுரை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது
Published : December 10, 2025 at 4:34 PM IST
மதுரை: போலீசார் விசாரணையில் இளைஞர் உயிரிழந்த வழக்கில் விசாரணை அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கையை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை மாநகர் கோச்சடை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயா என்பவரது மகன் முத்து கார்த்திக்கை கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் குற்ற வழக்கு தொடர்பான விசாரணை என்று கூறி எஸ்.எஸ்.காலனி காவல்துறையினர் அழைத்து சென்று கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இதனால் படுகாயங்களுடன் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜனவரி 24ஆம் தேதியன்று சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
பின்னர் பெற்றோர் அளித்த புகாரில், காவல் ஆய்வாளர் அலெக்ஸ்ராஜ் மற்றும் காவலர்களான ரவிச்சந்திரன், சதீஸ்குமார் ஆகிய 4 பேர் மீதும் கொலை வழக்கப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கானது மதுரை மாவட்ட 5-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று, நீதிபதி ஜோசப் ஜாய் தீர்ப்பளித்தார். அப்போது வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் அலெக்ஸ்ராஜ் (50) மற்றும் காவலர்களான ரா.ரவிச்சந்திரன் (56), ச.ரவிச்சந்திரன் (50), சதீஸ்குமார் (33) ஆகிய நால்வர் மீதான குற்றச்சாட்டு நிருபிக்கப்பட்டதால் அவர்களுக்கு தலா 11 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.
இதே போல் இந்த வழக்கில் புலன் விசாரணையை முறையாகச் செய்யாத விசாரணை கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்த SP ராஜேஸ்வரி (தற்போது காவல்துறை ஐஜியாக உள்ளார்) மீதும், உடல் கூறாய்வு செய்யாத மருத்துவர்கள் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார்.
மேலும் இவ்வழக்கு எதிரிகளுக்கு உடந்தையாக இருந்து உதவி செய்த எஸ்.எஸ்.காலனி காவல்நிலைய சட்டம் ஒழுங்கு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த கண்ணன், பிரேம்சந்திரன் அருணாச்சலம், ஆகிய மூவரையும் வழக்கில் கூடுதலாக இணைத்து விசாரணை நடத்தி இறுதி அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் சிபிசிஐடி காவல்துறைக்கு நீதிபதி ஜோசப் ஜாய் உத்தரவிட்டார்.
அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி சிபிசிஐடி தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணையின் போது தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா, ஆஜரானார்.
விசாரணையின் முடிவில் இரு தரப்பு வாதங்களை பதிவு செய்த நீதிபதி சுந்தர் மோகன், இளைஞர் மரண வழக்கில் புலன் விசாரணை அதிகாரிகள் மீது மீண்டும் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை செய்ய வேண்டும், என விசாரணை நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்தார். மேலும் காவல்துறை IG ராஜேஷ்வரி, காவலர்கள் உள்ளிட்ட யார் மீதும் துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.