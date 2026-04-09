திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு தள்ளுபடி; அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மனுதாரரை எச்சரித்த நீதிபதிகள்

மனுதாரர் ரூ.10 லட்சம் கோயில் நிதிக்கு வைப்புத்தொகை வைத்தால், திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பான மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

ETV Bharat Tamil Nadu
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 5:22 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 5:40 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கை விசாரிப்பது தவிர நீதிமன்றத்திற்கு வேறு வேலை இல்லையா? என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.

மதுரையை சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு நடத்த இந்து மக்களுக்கு அனுமதி மறுத்த அதிகாரிகள், ரம்ஜான் பண்டிகையன்று இஸ்லாமியர்கள் மலை மேல் சென்று வழிபட அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

ஆகவே, கடமையை நிறைவேற்றத் தவறிய அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, மார்ச் 23-ம் தேதி அளித்த மனுவின் அடிப்படையில் மறுபரிசீலனை செய்து திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது இந்துக்களும் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், “திருப்பரங்குன்றத்தை தவிர வேறு பிரச்சனையே இல்லையா? திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் குறித்து எத்தனை மனுக்கள் தான் தாக்கல் செய்வீர்கள்? இதுதொடர்பாக நீதிமன்றங்களும் பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறது. நீதிமன்றத்திற்கு வேறு வேலை இல்லையா?” எனக் கேள்வியெழுப்பினர்.

மேலும், "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கோயிலில் வழிபாடு செய்ய விரும்புபவர்கள் வைப்புத்தொகையாக ரூ.10 லட்சம் செலுத்தலாமே? அவ்வாறு மனுதாரர் ரூ.10 லட்சம் கோயில் நிதிக்கு வைப்புத்தொகை வைத்தால், அந்த மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்கிறோம்” என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

அப்போது ஆஜரான ஒன்றிய அரசின் வழக்கறிஞர் கோவிந்தராஜன், "இந்த மனுதாரர் இதே வேலையாகத் தான் இருக்கிறார். இதனால் அரசுக்கு தான் மிகப்பெரிய இழப்பீடு. மாநில அரசு வழக்கறிஞர்களுக்கான கட்டணம், ஒன்றிய அரசின் வழக்கறிஞருக்கான கட்டணம் என பல லட்சம் ரூபாய் மனுதாரரின் மனுக்காக செலவிடப்படுகிறது.

எனவே, இதனை சாதாரணமாக தள்ளுபடி செய்தால், மனுதாரர் மீண்டும் மீண்டும் இதேபோன்ற மனுக்களை தான் தாக்கல் செய்வார்.இவருக்கு அதிகபட்ச அபராதம் விதித்து மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என வாதிட்டார்.

தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், “மனுதாரருக்கு இதேவேலை தான். ஏற்கனவே இதுபோன்ற மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, மனுதாரருக்கு அதிகபட்ச அபராதங்கள் விதித்து, மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என வாதிட்டார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மனுவை தள்ளுபடி செய்தது மட்டுமல்லாமல், ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதிப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.

அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “அபராதத் தொகையை எங்களால் கட்ட முடியாது. எனவே, இனி இதுபோன்ற மனுக்களை தாக்கல் செய்யமாட்டோம். ஆகையால், அபராதம் விதிக்க வேண்டாம்” என வேண்டுகோள் வைத்தனர். அப்போது, மாநில மற்றும் ஒன்றிய அரசு வழக்கறிஞர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: நவாஸ் கனிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: சிபிஐ தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல்

தொடர்ந்து, ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். இதற்கும் மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், இந்த தொகையையும் மனுதாரரால் கட்ட முடியாது. எனவே, நீதிமன்றம் தங்களுக்கு கருணை காட்ட வேண்டும். வழக்கைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்கிறோம்” என வேண்டுகோள் வைத்தார்.

அதனைக் கேட்டு கோபமடைந்த நீதிபதிகள், “மனுதாரர் ஊடகங்களில் தனது பெயர் வர வேண்டும் என்ற நோக்கில், இதுபோன்று மனுக்களை தொடர்ந்து தாக்கல் செய்வதாக தெரிய வருகிறது. எனவே, இதுபோன்ற தேவையற்ற மனுக்களை இனி பொதுநல வழக்காகத் தாக்கல் செய்யமாட்டேன் என நீதிமன்றத்தில் உறுதிமொழி பத்திரம் வழங்கும்பட்சத்தில் மனுதாரருக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை திரும்பப் பெறுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் எனக் கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

Last Updated : April 9, 2026 at 5:40 PM IST

