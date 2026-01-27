போக்சோ வழக்கில் கைதான பாஜக நிர்வாகிக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்
பாஜக நிர்வாகி சமூக வலைதளங்களில் இதுபோன்ற வார்த்தைகளை இனி பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறி பிரமாணப் பத்திரத்தைத் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் போக்சோ வழக்கில் கைதான பாஜக நிர்வாகி சுரேஷ் குமாருக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பாக பாஜகவுக்கு எதிராக பதிவிட்டிருந்தார். இதனையடுத்து மார்த்தாண்டம் பகுதியை சேர்ந்த நகைக் கடை உரிமையாளரும், தொழிலதிபரும் பாஜக நிர்வாகி சுரேஷ்குமார் என்பவர், பைங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த நபரின் முகநூல் பக்கத்தில் இருந்த அவரது 16 வயது மகளின் புகைப்படத்தை திருடி, தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவேற்றி, ஆபாசமாக கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.
இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் தந்தை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில் குளச்சல் மகளிர் காவல் துறையினர் பாஜக பிரமுகர் சுரேஷ் குமார் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி சுரேஷ் குமார் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் சுரேஷ் குமாருக்கு ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
பின்னர், நீதிபதி ஸ்ரீமதி பிறப்பித்த உத்தரவில், சமூக வலைதளத்தில் மனுதாரரின் மோசமான பதிவு மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. மனுதாரர் மட்டுமின்றி சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவோர்களின் வார்த்தைகள் மோசமானதாகவும், அருவருக்கத்தக்க வகையில் உள்ளது. சாதாரணமாக யாரும் இது போன்ற வார்த்தைகளைப் பேசத் துணிய மாட்டார்கள். சமூக வலைதளங்களில் இந்தத் தீமையைப் பற்றி நீதிமன்றம் வேதனையுடன் பதிவு செய்கிறது.
இருப்பினும் மனுதாரர் சுரேஷ் குமார் சிறையில் இருந்த காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் மனுதாரர் எதிர் காலத்தில் சமூக வலைதளங்களில் இது போன்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறி ஒரு பிரமாணப் பத்திரத்தைத் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.