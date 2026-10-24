கோயில்கள் வகைபாடு வழக்கில் நிபுணர்கள் கருத்து அவசியம் - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
7,461 கோயில்கள் ஆகம கோயில்களாகவும், 27,150 கோயில்கள் வழக்கமான நடைமுறைகளை பின்பற்றும் ஆகமம் அல்லாத கோயில்களாகவும் வகைப்படுத்தி இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பாக பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 12:16 PM IST
மதுரை: ஆகமம், ஆகமம் அல்லாத கோயில்கள் என வகைப்படுத்தி வெளியிடப்பட்ட பட்டியலுக்கு இடைக்கால தடை கோரிய வழக்கில் நிபுணர்கள் கருத்தை கேட்ட பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவாதத்தை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஏற்றுக் கொண்டது.
திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பெரிய நம்பி நரசிம்ம கோபாலன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், "இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களை ஆகமம் மற்றும் வழக்கமான நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது.
அதன்படி 7,461 கோயில்கள் ஆகம கோயில்களாகவும், 27 ஆயிரத்து 150 கோயில்கள் வழக்கமான நடைமுறைகளை பின்பற்றும் ஆகமம் அல்லாத கோயில்களாகவும் வகைப்படுத்தி ஒரு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த பட்டியல் எப்படி தயாரிக்கப்பட்டது என தெரியவில்லை. எனவே சைவ, வைணவ ஆகமங்களில் தகுதி பெற்ற நிபுணர்கள், அறிஞர்கள் மற்றும் இந்த ஆகமங்களில் போதுமான நிபுணத்துவம் கொண்ட அர்ச்சகர்களையும் சேர்த்து ஆகம குழுவை மறு சீரமைக்க இடைக்கால உத்தரவிட வேண்டும்.
இந்த வழக்கு முடியும் வரை ஆகமம், ஆகமம் அல்லாத கோயில்களை வகைப்படுத்தும் பட்டியலுக்கு இடைக்கால தடை விதிப்பதோடு, ஆகம குழுவை மறுசீரமைத்து ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட பட்டியலை மறுபரிசீலனை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மற்றும் முருகன் ஆகியோர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "முதற்கட்டமாக உத்தேச பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு ஆட்சேபனைகள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. ஆகம நிபுணர்களின் கருத்தும் பெறப்படும். அதன் பின்னரே இறுதி முடிவெடுக்கப்படும்" என தெரிவித்தார். இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.