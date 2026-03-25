கோயில் திருவிழா கலை நிகழ்ச்சி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி பிறப்பித்த தடை உத்தரவு ரத்து
கோயில் திருவிழாக்களில் அரசியல் பாடல்கள், மறைந்த மற்றும் தற்போது உள்ள நடிகர்களின் பாடல்களுக்கு ஆட்டம் ஆடி, அப்பகுதியை அரசியல் களமாக மாற்றக்கூடிய நிலை உள்ளது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 9:44 PM IST
மதுரை: கோயில் திருவிழாவில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது தொடர்பாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி பிறப்பித்த தடை உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர், புதுப்பட்டினம், பகுதியைச் சேர்ந்த ரகுநாதன், என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், 'தஞ்சாவூர் மாவட்டம், புதுப்பட்டினம், பகுதியில் உள்ள அங்காள ஈஸ்வரி முனீஸ்வரர் கோயிலில் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இந்த திருவிழாவில் ஆடலும் பாடலும், இன்னிசைக் கச்சேரி உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம்.
இந்நிலையில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் இருப்பதால், கோயில் திருவிழாவில் வழக்கமாக நடைபெறும் ஆடல், பாடல் இன்னிசை கச்சேரி உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளனர். கோயில் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்' என மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில்,
"கோயில் திருவிழாவில் நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு, தேர்தல் நடத்தை விதிகளை காரணம்காட்டி
தடை விதிப்பது ஏற்புடையது அல்ல. கோயில் திருவிழாவில் அரசியல் சார்ந்து எந்த கருத்துக்களும் தெரிவிக்க மாட்டார்கள். மேலும் கோயில் திருவிழாவில் சாமி ஊர்வலத்தின்போது, சாமியை தூக்கி செல்வதற்கும், வீதிகளில் வலம் வருவதற்கும் போதிய பக்தர்கள் தேவை" என்று வாதிட்டனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து அரசு தரப்பில், "தேர்தல் நடத்தை விதியை காட்டி அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.‘
பின்னர் நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளது என்பதற்காக, கோயில் திருவிழாவில் ஆன்மிகம் சார்ந்த பக்தி நிகழ்வுகளுக்கு தடை விதிப்பது ஏன்? தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், அரசியல் பாடல்கள், மறைந்த மற்றும் தற்போது உள்ள நடிகர்களின் பாடல்களுக்கு ஆட்டம் ஆடி, அப்பகுதியை அரசியல் களமாக மாற்றக்கூடிய நிலை உள்ளது.
எனவே, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் வரை, ஆடல், பாடல் நிகழ்வுக்கு அனுமதி வழங்க இயலாது. ஆனால் திருவிழாவின்போது பக்தி பாடல்களின் இன்னிசை கச்சேரி, கிராமிய பக்தி பாடல்கள் கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு தடை இல்லை. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது என உத்தரவிட்டார்.