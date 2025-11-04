கிட்னி திருட்டு வழக்கு: கேதர் மருத்துவமனை மனு மீது நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு!
நீதிபதிகள் மக்கள் கருத்துக்கு அடிபணியக் கூடாது. அது நீதிபதிகளுக்கான ஒழுக்கங்களுள் ஒன்று. தைரியமாக தீர்ப்புகளை வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : November 4, 2025 at 5:01 PM IST
மதுரை: திருச்சி கேதார் மருத்துவமனைக்கு கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்வதற்கான உரிமத்தை மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநர் ரத்து செய்து பிறப்பித்த உத்தரவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
திருச்சி புதூரில் கேதர் மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது. இந்த மருத்துவமனையின் இயக்குநர் எஸ்.பி. கார்த்திக். இவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், “எங்கள் மருத்துவமனை கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள உரிமம் பெற்றது. மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநர் 23.07.2025 அன்று சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இடைக் காலமாக நிறுத்தி வைத்தார். அதன் பின் உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வழங்கிய உரிமைத்தை ரத்து செய்து, மருத்துவ சேவை இயக்குநரகம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்” என மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமி நாதன் அமர்வு முன் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமி நாதன், “ நீதிபதிகள் சட்டத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான தீர்ப்புகளை வழங்குவதில் தான் கவன செலுத்த வேண்டுமே தவிர மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என கவலைப்பட முடியாது.
ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதி அபய் எஸ்.ஓகா இது குறித்து கருத்து கூறுகையில், பெரும்பாலான மக்கள் விரும்பும்படி வழங்கப்படுவது தீர்ப்பல்ல, சட்டத்தின்படியாக வழங்கப்படுவதே தீர்ப்பு என கூறியிருந்தார். ஆகையால் நீதிபதிகள் மக்கள் கருத்துக்கு அடிபணியக் கூடாது. அது நீதிபதிகளுக்கான ஒழுக்கங்களுள் ஒன்று. தைரியமாக தீர்ப்புகளை வழங்க வேண்டும்.
இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை மருத்துவமனை கண்டனத்திற்கு உள்ளாகலாம். ஆனால், புதிய நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் மருத்துவமனையின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, கேதர் மருத்துவமனைக்கு கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்கான உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்து மருத்துவ மற்றும் கிராமப்புற சுகாதார சேவைகள் இயக்குநர் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது என தீர்ப்பளித்தார்.