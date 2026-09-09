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சிலை கடத்தல் மன்னன் சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜெர்மனிக்கு அனுப்ப நீதிமன்றம் உத்தரவு

சிலை கடத்தல் மன்னன் சுபாஷ் சந்திர கபூர், இன்டர்போலின் உதவியுடன் கைது செய்யப்பட்டு 2011- ம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 6:23 PM IST

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மதுரை: சிலைக் கடத்தல் வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ள சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜெர்மனிக்கு அனுப்ப உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம், உடையார்பாளையம் அருகே சுத்தமல்லி வரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் தொன்மையான சிலைகள் திருட்டு மற்றும் கடத்தல் வழக்கில் சர்வதேச சிலைக் கடத்தல் மன்னன் சுபாஷ் சந்திர கபூர், கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு இன்டர்போலின் உதவியுடன் ஜெர்மனியில் கைது செய்யப்பட்டார். அதை தொடர்ந்து, சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு டி.எஸ்.பி.யாக பொன். மாணிக்கவேல் பொறுப்பேற்ற பிறகு சுபாஷ் சந்திர கபூர் இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் அவருக்கு சுமார் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து கும்பகோணம் கூடுதல் தலைமைக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, சிறைத் தண்டனையை சுபாஷ் சந்திர கபூர் அனுபவித்து வந்தார்.

இந்த சூழலில் தண்டனைக் காலம் முடிந்தும் சிறையில் உள்ள தன்னை விடுவித்து ஜெர்மனிக்கு அனுப்ப உத்தரவிடக் கோரி சுபாஷ் சந்திர கபூர், உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "நான் கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு முதல் சிறையில் உள்ளேன். தண்டனைக் காலம் 2022- ஆம் ஆண்டு அக்.31- ல் முடிவடைந்தது. அதையும் தாண்டி என்னை சட்டவிரோதமாக காவலில் வைத்துள்ளனர். நான் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர். மற்ற நான்கு சிலைக் கடத்தல் வழக்குகளை நடத்த சட்டப்படி என்னை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க அனுமதி கோரி ஜெர்மனி அரசிடம் தமிழ்நாடு அரசின் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் துறையினர் அனுமதி கோரினர். ஆனால், அதை ஜெர்மனி அரசு நிராகரித்தது.

மேலும் ஆறு வழக்குகளை நடத்த என்னை முறைப்படி இந்திய அரசிடம் ஒப்படைக்க, ஜெர்மனி அரசிடம் காவல் துறையினர் அனுமதி கோரினர். அதில் ஜெர்மன் அரசு முடிவெடுக்காததால் நிலுவையில் உள்ளது. எனவே, என்னை சிறையிலிருந்து விடுவித்து சொந்த நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்ப மத்திய, மாநில உள்துறை செயலர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அமர்வு நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, என்.குணசேகரன் ஆகியோர் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தனர். இந்த சூழலில், இன்று (செப்.09) இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கினர். அதில், "சிறையில் இருக்கும் மனுதாரர் சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜெர்மனிக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்க மத்திய உள்துறைச் செயலாளர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

சிலைக் கடத்தல் மன்னன்
சுபாஷ் சந்திர கபூர்
உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கிளை
IDOL SMUGGLER
SUBHASH CHANDRA KAPOOR

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