ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை தாக்கியதாக கைதான தவெக நிர்வாகி: நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கிய நீதிபதி!

ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் இருந்து வந்த தவெக நிர்வாகி வெங்கடேசனுக்கு ஜாமின் தர போலீசார் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 5:18 PM IST

மதுரை: கரூர் கூட்ட நெரிசலின்போது ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட தவெக நிர்வாகி வெங்கடேசனுக்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கப்பட்டது.

செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்து காயமடைந்தவர்களை ஏற்றி செல்ல வந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கவுதம் மற்றும் அவரது நண்பர்களை தவெகவை சேர்ந்தவர்கள் தாக்கியதாகவும், ஆம்புலன்ஸ் கண்ணாடியையும் உடைத்ததாக ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கவுதம் கரூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அக்டோபர் 9ஆம் தேதி சேலம் மாவட்ட தவெக செயலாளர் வெங்கடேசனை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட அவரை நீதிமன்ற காவலில் எடுத்த போலீசார், அவரிடம் சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் கைதான வெங்கடேசன் தரப்பில் இருந்து ஜாமின் கேட்டு மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த ஜாமின் மனுவில், “நான் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை தாக்கியதாக பொய்யான குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே வழக்கிற்கு இரண்டு எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சட்டப்படி செல்லாது. இரண்டு வழக்குகளிலும் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் ஆயுதங்களின் பெயர்கள் சரியாக குறிப்பிடவில்லை. நான் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திலேயே இல்லை. அதற்கான ஆதரங்களும் உள்ளது” எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஸ்ரீமதி அமர்வுக்கு முன் வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “விசாரணை இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது. ஆகையால் விசாரணையை முழு மூச்சோடு செய்ய வேண்டிய நேரம் இது. அதற்கு வெங்கடேசனை போலீஸ் காவலில் வைத்து தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மை தெரிய வரும். எனவே, ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது” என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: உணவில் கிடந்த தலை முடி! ஏர் இந்தியாவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் 'அதிரடி' உத்தரவு!

இதையடுத்து மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “மனுதாரர் மீது பொய்யான வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க தயார்” என கூறினார். அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஸ்ரீமதி, “மனுதாரருக்கு நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது. மனுதாரர் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஒரு வார காலத்துக்கு தினமும் காலை 10 மணிக்கு நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார்.

