ETV Bharat / state

எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்கீழ் அளித்த புகாரில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்கீழ் அளிக்கப்படும் புகாரின்பேரில் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வது அவசியம். இதற்காக முன் விசாரணை நடத்த தேவையில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்கீழ் அளித்த புகாரின்பேரில் எந்த விசாரணையும் செய்யாமல் உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

அருண்குமார் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், 'நான் எருக்கலைநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள அய்யனார் கோயிலின் நிர்வாக அறங்காவலராக இருந்து வருகிறேன். இந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை சிலர் போலி பத்திரம் மூலம் அபகரித்துள்ளனர். இதுபற்றி கேட்டதற்கு என்னை சாதி பெயரைச் சொல்லி திட்டி மிரட்டல் விடுத்தனர்.

இதுதொடர்பாக அப்பன்திருப்பதி போலீசில் புகாரளித்தும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. பின்னர் போலீஸ் டிஎஸ்பியிடம் கொடுத்த மனுவின் அடிப்படையில் அப்பன்திருப்பதி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் புகாரை முடித்து வைத்தனர். எனவே எனது புகாரின்பேரில் வழக்குhdபதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்' என கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஆஜராகி, எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்ட விவகாரங்களில் விசாரணை நடத்த காவல் ஆய்வாளருக்கு அதிகாரம் இல்லை. டிஎஸ்பி மட்டுமே விசாரிக்க முடியும். அதேபோல முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவு செய்வது அவசியம். ஆனால் மனுதாரர் விவகாரத்தில் போலீசார் சட்டப்படி நடக்கவில்லை என்றார்.

பின்னர் அரசு தரப்பு வக்கீல் ஆஜராகி, மனுதாரரின் புகார் குறித்து டிஎஸ்பி விசாரித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் சிவில் நடவடிக்கை சம்பந்தப்பட்டது என்பதால் சிவில் கோர்ட்டுக்கு சென்று பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் உள்ளூரில் இல்லை என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதன்படி மனு முடித்துவைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஆகாஷ் மரண வழக்கு: போலீசார் மீது சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு வருமாறு:-

எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்கீழ் அளிக்கப்படும் புகாரின் பேரில் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வது அவசியம். இதற்காக முன் விசாரணை நடத்த தேவையில்லை. டிஎஸ்பி அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரிகள் மட்டுமே இந்த புகாரை விசாரிக்க வேண்டும் என விதிமுறைகள் கூறுகின்றன.

அந்த வகையில் மனுதாரரின் புகாரை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரித்தது ஏற்புடையதல்ல. அதுமட்டுமல்லாமல் சாதியை சொல்லி திட்டியதாக புகார் அளித்தும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யாததும், புகாரை முடித்து வைத்ததும் சட்டவிரோதம். எனவே புகாரை முடித்து வைத்த டிஎஸ்பியின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மனுதாரர் 27.9.2025 அன்று அளித்த புகாரில் எஸ்.சி, எஸ்.டி சட்டத்தின்படி குற்றம் நடந்தது உறுதியாகும்பட்சத்தில் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் முதல் தகவல் அறிக்கையை 4 வாரத்தில் பதிவுசெய்ய வேண்டும். அதில் எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து இந்த கோர்ட்டில் தெரிவிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

MADURAI HIGH COURT BENCH
SC ST ACT
மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை
எஸ்சி எஸ்டி சட்டம்
CASES UNDER SC ST ACT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.