ETV Bharat / state

சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு: விசாரணைக்கு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவு

சாத்தான்குளத்தில் போலீசார் விசாரணையின் போது உயிரிழந்த ஜெயராஜின் மனைவி ஜெயராணி வழக்கு விசாரணையை விரைவில் முடிக்கக் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு விசாரணைக்கு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் வழங்கி மதுரை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த வியாபாரிகளான தந்தை, மகன் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்கிஸை கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதி, போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். அப்போது காவல் நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனர்.

இந்த வழக்கில் அப்போதைய சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ், தலைமை காவலர்கள் முருகன், காவலர்கள் முத்துராஜா, செல்லத்துரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயில்முத்து ஆகிய 9 பேர் மீது சிபிஐ 2 கட்டங்களாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இதனைத்தொடர்ந்து, காவலர்கள் அனைவரும் பணி இடைநீக்கமும் செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணையை விரைவில் முடிக்கக் கோரி உயிரிழந்த ஜெயராஜின் மனைவி ஜெயராணி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு விசாரணையை 6 மாதத்தில் முடிக்க உத்தரவிட்டது.

இதையும் படிங்க: நகை கொள்ளை வழக்குகள்; குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு இழப்பீடு!

இந்நிலையில், விசாரணையை முடிக்க மேலும் 6 மாத கால அவகாசம் வழங்க மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் சார்பில் உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி முரளி சங்கர், சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு விசாரணையை முடிக்க மேலும் 3 மாதம் கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

SATHANKULAM FATHER SON DEATH CASE
MADURAI HIGH COURT
சாத்தான்குளம் வழக்கு
மதுரை உயர்நீதிமன்றம்
SATHANKULAM CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.