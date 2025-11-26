சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு: விசாரணைக்கு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவு
சாத்தான்குளத்தில் போலீசார் விசாரணையின் போது உயிரிழந்த ஜெயராஜின் மனைவி ஜெயராணி வழக்கு விசாரணையை விரைவில் முடிக்கக் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : November 26, 2025 at 3:59 PM IST
மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு விசாரணைக்கு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் வழங்கி மதுரை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த வியாபாரிகளான தந்தை, மகன் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்கிஸை கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதி, போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். அப்போது காவல் நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனர்.
இந்த வழக்கில் அப்போதைய சாத்தான்குளம் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ், தலைமை காவலர்கள் முருகன், காவலர்கள் முத்துராஜா, செல்லத்துரை, தாமஸ் பிரான்சிஸ், வெயில்முத்து ஆகிய 9 பேர் மீது சிபிஐ 2 கட்டங்களாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இதனைத்தொடர்ந்து, காவலர்கள் அனைவரும் பணி இடைநீக்கமும் செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணையை விரைவில் முடிக்கக் கோரி உயிரிழந்த ஜெயராஜின் மனைவி ஜெயராணி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு விசாரணையை 6 மாதத்தில் முடிக்க உத்தரவிட்டது.
|இதையும் படிங்க: நகை கொள்ளை வழக்குகள்; குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு இழப்பீடு!
இந்நிலையில், விசாரணையை முடிக்க மேலும் 6 மாத கால அவகாசம் வழங்க மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் சார்பில் உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி முரளி சங்கர், சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு விசாரணையை முடிக்க மேலும் 3 மாதம் கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.