நாங்குநேரி இரட்டைக் கொலை வழக்கு விசாரணை - உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
இரட்டை கொலை வழக்கில் விசாரணை ஒரு கட்டத்தில் வேறு கோணத்திலும், பின்னர் சமூக மோதல் என்ற கோணத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது மதுரை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 3:18 PM IST
மதுரை: நாங்குநேரி இரட்டைக் கொலை வழக்கில் விசாரணை சாதாரணமாகவும், இயந்திரத்தனமாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் போதுமானதாக இல்லை எனவும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
நாங்குநேரியைச் சேர்ந்த கணேஷ் பாண்டி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவில், 'பெரும்பத்து கிராமத்தில் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி நடைபெற்ற இரட்டைக் கொலை மற்றும் பலர் மீதான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கில், போலீசார் (A11 வது) குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபராக என்னை கைது செய்தனர். பின்னர் ஜாமீன் கோரி கீழமை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தேன். ஆனால் அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது' என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதனையடுத்து, தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என மீண்டும் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.புகழேந்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, “வழக்கின் உண்மையான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் வேறு கோணத்திலும், பின்னர் சமூக மோதல் என்ற கோணத்திலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும் கணேஷ் பாண்டிக்கும், மற்ற குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபருக்கும் இடையிலான தொடர்பை நிரூபிக்கும் முக்கிய ஆதாரங்கள், குறிப்பாக தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளக் குழு உரையாடல்கள் உள்ளிட்டவை முறையாக சேகரிக்கப்படவில்லை. இரட்டைக் கொலை போன்ற மிகக் கொடூரமான சம்பவத்தில் விசாரணை சாதாரணமாகவும், இயந்திரத்தனமாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு, சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் போதுமானதாக இல்லை" என்று நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து கணேஷ் பாண்டிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பிணைத்தொகை மற்றும் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டு ஜாமீன் உத்தரவாதங்கள் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அவர் திருப்பூரில் தங்கியிருந்து தினமும் காலை 10.30 மணிக்கு திருப்பூர் மத்திய காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் அவர் நிபந்தனை விதித்தார்.
மேலும், தென் மண்டல காவல்துறை ஐ.ஜி., இந்த வழக்கின் விசாரணை முறையை ஆய்வு செய்து, தேவைப்பட்டால் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைக்க வேண்டும். அந்த குழுவின் மூலம், நாங்குநேரி குற்ற வழக்கின் உண்மையான காரணத்தை கண்டறிந்து முறையான விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என நீதிபதி தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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முன்னதாக, கடந்த மார்ச் மாதம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே, பெரும்பத்து பகுதியில் முகமூடி அணிந்தபடி வந்த மர்மநபர் சாலையில் பார்த்தவர்களை வெட்டி சாய்த்தனர். இந்த கொடூர தாக்குதலில் மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மற்றும் செங்கல் சூளையில் வேலை பார்த்து வந்த வட மாநில தொழிலாளி ஒருவர் என 2 பேர் பரிதாமமாக உயிரிழந்தனர்.