திருச்செந்தூர் கோவில் சஷ்டி யாகசாலையை இடமாற்றம் செய்யக் கூடாது: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில்களில் நீண்டகாலமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் நடைமுறையிலிருந்து விலகுவதை நியாயப்படுத்த முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 29, 2026 at 6:44 PM IST
மதுரை: திருச்செந்தூர் கோயிலில் சஷ்டி யாகசாலை நடப்பாண்டும், அடுத்த ஆண்டும் வழக்கமான இடத்திலேயே செயல்பட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் சிவராம சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி சார்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் கிளையில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதில், ’திருச்செந்தூரில் நவம்பர் 10-ம் தேதி தொடங்கும் கந்த சஷ்டி விழாவுக்கான யாகசலையை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற அறநிலையத் துறை முடிவு செய்துள்ளது. ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக யாகசாலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும்’ எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.
இதே கோரிக்கையை முன் வைத்து கோயில் ஸ்வாந்திர பிரபாலன ஸ்தலாத்தார் சபையின் செயலாளர் முத்துகிருஷ்ணன் அய்யரும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுக்களானது, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘யாகசாலை தொடர்பாக அறங்காவலர்கள் குழு இன்னும் இறுதி முடிவை எடுக்கவில்லை. அதற்குள் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. யாகசாலை தொடர்பாக 2009-ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ரிட் மேல்முறையீட்டு மனுவில் தெளிவான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த மனுக்கள் விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல’ என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர் நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு விவரம்
அப்போது நீதிபதிகள், "கோயில்களில் நீண்டகாலமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் நடைமுறையிலிருந்து விலகுவதை நியாயப்படுத்த முடியாது. அரசுத் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட 2009 உத்தரவை கவனமாக ஆய்வு செய்த போது, யாகசாலையை கோயில் சுற்றுச் சுவருக்கு வெளியே அமைக்க கோயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டபோது அது ஆகம விதிகளுக்கு முரணானது எனக் கூறி எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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அதில், கோயிலுக்குள் யாகசாலை அமைக்கும் வழக்கத்தை மாற்றவே முடியாத ஒரு மத நடைமுறையாக கருத முடியாது. யாகசாலையை கோயிலுக்கு வெளியே அமைப்பதற்கு தடை ஏதும் இல்லாத வரையில் இது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மீறும் செயலாகாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முடிவில் இருந்து நாங்கள் மாறுபடுகிறோம். இது 2009-ம் ஆண்டு உத்தரவிலேயே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த உத்தரவு சரியானதா? இல்லையா? என்பதை மறுபரிசீலனை செய்ய 3 நீதிபதிகள் அமர்வை அமைப்பதே சரியாக இருக்கும். இதற்காக வழக்கு ஆவணங்களை தலைமை நீதிபதிக்கு அனுப்ப பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.
எனினும், தற்போதைய சூழலில் அவசரம் இருப்பதால் இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குகிறோம். 2009-ம் ஆண்டின் ரிட் மேல்முறையீட்டு மனுவில் முரணான தீர்ப்பு வழங்கப்படாமல் இருந்திருந்தால், மனுக்களை நேரடியாக அனுமதித்திருப்போம். யாகசாலை எப்போதும் போல இருந்த இடத்திலேயே அமைய வேண்டும் என்று ‘வித்யாகர்’ கூறும் போது கோயில் நிர்வாகத்தினர் அதற்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டியது அவசியம்.
எனவே, யாகசாலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற இடைக்காலத் தடை விதிக்கிறோம். இந்த ஆண்டும் வரும் ஆண்டுகளிலும் ‘ஸ்கந்த சஷ்டி’ யாகசாலை வழக்கமான இடத்திலேயே அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த இடைக்கால உத்தரவு, முதன்மை ரிட் மனுவின் இறுதித் தீர்ப்புக்கு உட்பட்டது" என நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.