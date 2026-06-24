செந்தில் பாலாஜி சகோதரரை 3 ஆண்டுகளாக கைது செய்யாதது ஏன்? நீதிமன்றம் கேள்வி
இத்தனை ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் இந்த வழக்கில், தற்போது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுப்பது ஏன்? என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.
Published : June 24, 2026 at 6:33 PM IST
மதுரை: செந்தில் பாலாஜி சகோதரரை 3 ஆண்டுகளாகியும் கைது செய்யாதது ஏன்? என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மே 26ஆம் தேதி, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது அங்கு திரண்ட செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் காரை மறித்து சேதப்படுத்தியதாக புகார் எழுந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அசோக்குமார் உட்பட பலர் மீது கரூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் அசோக்குமார் தரப்பில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், "கடந்த 2023 மே 26 ஆம் தேதி கரூர் மாரப்ப கவுண்டர் குணசேகரன் அலுவலகத்தில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
அவர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும், தவறான வார்த்தைகளால் திட்டியதாகவும், அவர்களது லேப்டாப் மற்றும் 5-பென் டிரைவ்களை பறித்துச் சென்றதாகவும் கூறி, என் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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நான் கரூர் எம்எல்ஏவின் சகோதரர். தற்போது ஆட்சி மாறி இருப்பதால் அரசியல் உள்நோக்கத்திற்காக என்னை சிக்க வைக்கும் நோக்கில், வழக்கில் சிக்க வைத்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குவேன். எனவே இந்த வழக்கில் எனக்கு முன் ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார். இந்த மனுவானது, இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், " 2023 ஆம் ஆண்டு சம்பவம் நடந்த இடத்தில் எனது மனுதாரர் இல்லை. பிரச்சனை செய்ய தூண்டியதாகவே இந்த வழக்கில் அவர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்" என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரரை 3 ஆண்டுகளாக கைது செய்யாதது ஏன்? இத்தனை ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் இந்த வழக்கில், தற்போது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுப்பது ஏன்? என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பி, வழக்கை நாளைய தினத்துக்கு (ஜூன் 25) ஒத்தி வைத்தனர்.