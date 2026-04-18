மதுரை பாண்டி கோயில் பரம்பரை பூசாரிக்கு தனிநபர்கள் யாரும் உரிமை கோர முடியாது; நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

மதுரை பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயில் உரிமை தொடர்பான வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
Published : April 18, 2026 at 5:49 PM IST

மதுரை : மதுரை பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயில் உரிமை தொடர்பான வழக்கில், 'ரொட்டிக்காகச் சண்டையிடும் குரங்குகளின் கதை போல் உள்ளது' என்று கூறிய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, பரம்பரை பூசாரி உரிமை கோர இயலாது என அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையில் உள்ள பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயில் அப்பகுதியில் மிகவும் பிரபலமான கோயில். இக்கோயிலில் பக்தர்களின் காணிக்கை மட்டும் கோடிகளை தாண்டிய நிலையில், கோயில் நிர்வாகம் அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது.

கோயிலின் பரம்பரை பூசாரி உரிமை தொடர்பாக, 2024-இல் அறநிலையத் துறை பிறப்பித்த பல்வேறு உத்தரவுகளுக்கு எதிராக பூசாரிகள் இணைந்து தொடர்ந்த வழக்கில், அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கோயில் கொண்டு வரப்பட்டதை தனி நீதிபதி உறுதி செய்தார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி சீதாலெட்சுமி, தனம், பாண்டீஸ்வரி, ஆர்த்தி, ஜெகதீஸ்பாண்டியன் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, "மதத்தை செல்வம் சேர்க்கும் போர்வையாக கருதக்கூடாது. பணபலனுக்காக பக்தியை வளர்க்கவும் முடியாது. இந்த வழக்கு, ரொட்டிக்காகச் சண்டையிடும் குரங்குகளின் கதைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. மதுரையின் காவல் தெய்வமாகப் போற்றப்படும் பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயில் பூசாரிகள், கடவுளுக்குச் சேவை செய்யாமல் தங்களின் சொந்த ஆதாயத்திற்காகவும், ஆடம்பரமான வாழ்வுக்காகவும் பக்தர்களின் தட்டு காணிக்கையையும், உண்டியல் வசூலையும் பிரிப்பதற்காக சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றனர்.

இப்பிரச்சனையால் ஏராளமான வழக்குகள் தொடரப்பட்டு மதச்சூழல் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. கோயில் நிர்வாகத்தில் தொடர்ச்சியான முறைகேடுகள் நடப்பதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த கோயிலில் தட்டு வசூல் ஆண்டுக்கு 1 கோடியைத் தாண்டுவதாகவும், உண்டியல் வசூல் ஆண்டுக்குக் குறைந்தது 4 கோடி வரை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது கோயில் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உண்டியல் வசூல் என்பது ஒரு பூசாரியின் தனிப்பட்ட உரிமை அல்ல. அது பக்தர்களின் நம்பிக்கையால் குவியும் வளம். அது பொதுவான வளமாகும். அந்த வளத்தை தங்களின் குடும்ப சொத்தின் வருமானம் என்பது போல் பங்கு கேட்ட சண்டையிடுவது வேதனையானது" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

மேலும், "அர்ச்சகர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக உண்டியல் வசூலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது வாரிசு உரிமையில் பங்கு பெறுவதற்கான உரிமையை அளிக்காது. இந்த வழக்கில் தனி நீதிபதியின் உத்தரவில் தலையிட முடியாது” என்று நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக கூறினர்.

இந்த வழக்கின் மேல்முறையீட்டுதாரர்கள் உட்பட தனிநபர்கள் யாரும் கோயிலில் பரம்பரை பூசாரி உரிமை கோர முடியாது என்றும், பரம்பரை அறங்காவலர்களை நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக அறநிலையத் துறை 4 வாரத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். கோயில் நிர்வாகத்தை முழுமையாக அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டு மேல்முறையீட்டு வழக்கை நீதிபதிகள் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்தனர்.

