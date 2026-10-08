மதம் மாற்றும் அமைப்புகளுக்கு FCRA பதிவு கிடையாது - மாண்டிசோரி பள்ளி அறக்கட்டளை மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவு
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், வெளிநாட்டு பங்களிப்பை கோரும் விண்ணப்பதாரர்களைச் சரியாக வகைப்படுத்த வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 11:58 AM IST
மதுரை: ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்த மக்களை மற்றொரு மதத்திற்கு மாற்றும் செயல்களில் ஈடுபடும் அமைப்புகளுக்கு பதிவு மறுக்கப்படும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மாண்டிசோரி பள்ளியின் கான்சியோன் பொது அறக்கட்டளை சார்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதில், “வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் (FCRA), 2010-இன் கீழ் மனுதாருக்கு ஒரு பதிவுச் சான்றிதழை வழங்க வேண்டும் என மனு தாக்கல் செய்திருந்தோம். ஆனால், மறுத்துவிட்டனர்.
எனவே, உத்தரவு தொடர்பான ஆவணங்களை வரவழைத்து, அதனை ரத்து செய்து, வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் கீழ் மனுதாருக்கு சான்றிதழை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்” என கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், எம்.டி. சுமதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், இந்தச் சட்டத்தின் முழு நோக்கமும், வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பைப் பெறுபவர்கள், நமக்கு வழங்கிய இறையாண்மை கொண்ட குடியரசின் விழுமியங்களுக்கு முரணான வகையில் செயல்படக்கூடாது என்பதே என்று குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், “சட்டத்தின் அமைப்பானது சட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள குறிக்கோளையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. எனவே, சட்டத்தின் விதிகள் அதற்கேற்பவே விளக்கப்பட வேண்டும். சட்டம் அனைத்து விவரங்களையும் வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும்போது, எந்தவொரு தவறான சித்தரிப்பும் விண்ணப்பத்தையே நிராகரிக்க வழிவகுக்கும்.
விண்ணப்பதாரர் மத நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், தங்களை மதச்சார்பற்றவர்கள் என்று காட்டிக்கொண்டனர். அதனால்தான், அதிகாரி நிராகரிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. கோரிக்கையை நிராகரிக்க அதிகார அமைப்புக்கு உரிமை உண்டு. ஏனெனில் வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பைப் பெறுவதற்கு அப்படி எந்த உரிமையும் இல்லை. அது ஒரு சலுகையாக மட்டுமே இருக்க முடியும்.
இருப்பினும், அதிகார அமைப்பு விண்ணப்பதாரர்களைச் சரியாக வகைப்படுத்த வேண்டும். இந்தியாவின் நாகரிகப் பாரம்பரியத்தைப் பேணுவதில் ஈடுபட்டுள்ள அமைப்புகளும் கல்வி அல்லது கலாச்சாரம் என வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
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விண்ணப்பதாரரின் திட்டங்கள் வழிபாடு மற்றும் சடங்குகள் தொடர்பானவையாக இருந்தால், அவை மதப் பிரிவின் கீழ் வரும். நாட்டின் மதச்சார்பற்ற தன்மையையும், சமூகத்தையும் பாதிக்காத செயல்பாடுகளை கொண்ட மத அமைப்புகளும், நட்புறவு கொண்டவர்களும் பதிவைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். ஆனால், ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்த மக்களை மற்றொரு மதத்திற்கு மாற்றும் செயல்களில் ஈடுபடும் அமைப்புகளுக்கு பதிவு மறுக்கப்படும்.
எனவே, இந்த உரிமையியல் மேல்முறையீட்டில் ஆட்சேபிக்கப்பட்ட உத்தரவு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது” என உத்தரவிட்டனர்.