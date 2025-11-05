ETV Bharat / state

VAO பணியிடங்களை நேரடி முறையில் நிரப்ப இடைக்கால தடை - உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு!

அதிகாரிகளின் அனுபவத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் இடம் மாறுதல் நடத்தப்பட்டதாக மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 7:37 PM IST

மதுரை: கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு முடியும் வரை 'VAO' பணியிடங்களை நேரடி முறையில் நிரப்புவதற்கு இடைக்கால தடை விதித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வை நடத்தி முடிக்கும் வரை, விஏஓ-க்களுக்கான காலி பணியிடங்களை TNPSC மூலம் நேரடி நியமனம் முறைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் அருள்ராஜ் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அகமது பயாஸ் ஆகியோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

அந்த மனுவில், ''எங்களது சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றி வருகின்றனர். அண்மையில் வருவாய் துறை ஆணையர், 218 கிராம நிர்வாக அலுவலர் காலி பணியிடங்கள் இருப்பதாக அறிவிப்பு செய்தார். பின்னர் இடம் மாறுதல் பெற விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்குமாறும் உத்தரவிட்டார்.

ஆனால் அதிகாரிகளின் அனுபவத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் இடம் மாறுதல் நடத்தப்பட்டது. இதை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த 218 காலிப்பணியிடங்களையும் TNPSC மூலம் நேரடியாக நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சட்ட விரோதம், இதனால் இடமாறுதலுக்காக காத்திருக்கும் அலுவலர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்.

ஆகவே 218 கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிடங்களை பணியிட மாறுதல் நடத்தாமல் நேரடி முறையில் நிரப்புவதற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். தகுதி வாய்ந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் இடமாறுதல் கோரிய மனுக்களின் அடிப்படையில், இடமாறுதல் வழங்கவும், அதன் பின்னர் நேரடி முறையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிடங்களை நிரப்பவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி குமரேஷ் பாபு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அவர், "பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு முடியும் வரை கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணியிடங்களை நேரடி முறையில் நிரப்புவதற்கு இடைக்கால தடை விதித்தும், வருவாய் துறை செயலாளர் மற்றும் TNPSC-யின் தலைவர் பதில் மனு தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தார்.

