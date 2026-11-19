தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக் கூடாது - மதுரை அமர்வு உத்தரவு
திருச்சி நவகிணத்துப்பட்டி கிராமத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடையை திறக்கக் கூடாது என உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 8:37 AM IST
மதுரை: தமிழகத்தில் இனிமேல் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக்கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் நவக்கிணத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர் தங்களது கிராமத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக் கூடாது என உத்தரவிடக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் பொது நல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், “திருச்சி நல்லம்பிள்ளை கிராமம் நவகிணத்துப்பட்டியில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடையை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு டாஸ்மாக் திறந்தால் சட்டம் - ஒழுங்கு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்படும். எனவே கிராமத்தினரின் நலன் கருதி, திருச்சி நவகிணத்துப்பட்டி கிராமத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடையை திறக்கக் கூடாது” என உத்தரவிடக் கோரி பொது நல வழக்கினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கானது நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழகத்தில் ஏற்கனவே அதிகமான டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. புதிதாக டாஸ்மாக் கடையை திறக்க வேண்டிய தேவை இல்லை எனக் குறிப்பிட்டு, பொதுநலன் கருதி தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக் கூடாது” என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.