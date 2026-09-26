முதல்வர் விஜய் வருகையால் புதுப்பொலிவு பெறும் மதுரை - சாலை சீரமைப்பு, தூய்மைப் பணிகள் தீவிரம்
முதல்வர் விஜய்யின் பயணப் பாதை, நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடம், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
Published : September 26, 2026 at 12:11 PM IST
மதுரை: ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதற்காக வரும் செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் மதுரைக்கு வருகை தரவுள்ள நிலையில், அங்கு பாதுகாப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தபட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தின் தொடக்க விழாவானது மதுரையில் நடைபெறுகிறது. அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் நடைபெறுகிற இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், மருத்துவமனை வளாகம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை, பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சார்பில் சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
குண்டும் குழியுமான சாலைகள் சீரமைப்பு
அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அமைந்துள்ள கோரிப்பாளையம் - பனகல் சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் குண்டும் குழியுமாக உள்ள பகுதிகள் துரிதமாகச் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. சாலையோரங்களில் தேங்கியுள்ள கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு, மழைநீர் வடிகால்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மருத்துவமனை வளாகத்திலும் தரைத்தளப் பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் சாலைகள் மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் தீவிர தூய்மைப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மருத்துவமனையின் தாய் - சேய் நலப்பிரிவு, மகப்பேறு பிரிவு, குழந்தைகள் பிரிவு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுத்தம் மற்றும் பொலிவுபடுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கால்வாய் பகுதிகளில் தடுப்புகள்
ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு எதிரேயுள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் கால்வாய் பகுதிகளில் சில இடங்களில் தகரத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மூங்கில் கம்புகள் உள்ளிட்ட தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
முதலமைச்சர் வருகை நிகழ்வை பொதுமக்கள் சாலையோரங்களில் நின்று பார்வையிடும் வகையில், முக்கிய சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் கம்பித் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
காந்தி அருங்காட்சியகத்திலும் பணிகள் தீவிரம்
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் ரூ.10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன டிஜிட்டல் முறையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைக்க உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக அருங்காட்சியகம் புனரமைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது திறப்பு விழாவுக்கான இறுதிகட்டப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
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அருங்காட்சியக வளாகத்தில் தேவையற்ற புதர்கள் மற்றும் செடிகள் அகற்றப்பட்டு தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், வளாகம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகள் உள்ளிட்ட அலங்காரப் பணிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சுமார் 2 கி.மீ. தொலைவுக்கு தடுப்புகள்
ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் வரையிலான முக்கியச் சாலைப் பகுதிகளில் சாலையின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதலமைச்சரின் பயணப் பாதைகளில் சாலை மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக நிற்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
முதலமைச்சர் வருகையையொட்டி மதுரை மாநகர காவல்துறை சார்பில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அவருடைய பயணப் பாதை, நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடம், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் சாலைகளில் கூடுதல் போலீசார் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
உசிலம்பட்டியிலிருந்து மதுரைக்கு மாற்றப்பட்ட நிகழ்ச்சி
முதலில் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத் தொடக்க விழாவானது உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, அங்கு அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு, தங்க மோதிரங்கள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. பின்னர் முதலமைச்சரின் பாதுகாப்பு, மக்கள் கூட்டம் உள்ளிட்ட காரணங்களைக் கருத்தில்கொண்டு நிகழ்ச்சியானது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டது.
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அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் எடை கொண்ட தங்க மோதிரம் வழங்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 2026 ஜூன் 22-ஆம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகள் பயனாளிகளாகக் கருதப்படுகின்றனர். ஒவ்வொரு தங்க மோதிரத்திற்கும் தனித்துவமான வரிசை எண்ணும், பாதுகாப்பான பெட்டக வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாக அரசுத் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.