எங்க ஊரு கரகாட்டக்காரர்... 63 வயதில் மேடைகளை அதிர வைக்கும் 'இளைஞர்'

63 வயதிலும் 445 மேடைகளில் ஆடி அசத்தியுள்ள கணேஷ் ஆனந்த், மாணவ மாணவியருக்கு மட்டுமன்றி ஆர்வத்துடன் வரும் அனைவருக்கும் கரகக்கலையை கற்றுத் தருகிறார்.

கண்ணில் பிளேடு எடுத்து கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த்
கண்களால் பிளேடை எடுத்து கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 7:59 PM IST

By - இரா.சிவக்குமார்

”கரகாட்டம்னு சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிருவோம். ஆனா, அதுக்குள்ள எத்தன அடவு, நளினம், பாவனைகள் இருக்கு தெரியுமா?” என்று கண்கள் விரிய ஆர்வத்துடன் விவரிக்கிறார் கணேஷ் ஆனந்த்.

மதுரை: சாதிக்க வயது தடையில்லை என்பார்கள். தெளிவான முடிவுடன் துணிவும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எந்த வயதிலும், யார் வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் என்பதை பலரும் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர். அந்த வகையில், கரகாட்ட கலையின் மீதான அதீத காதலால், தனது 50-வது வயதில் எடுத்த ஒரு முடிவால் பல சாதனைகள் புரிந்துள்ளார் மதுரையை சேர்ந்த ‘63 வயது இளைஞர்’ கணேஷ் ஆனந்த்.

63 வயதிலும் கலக்கும் கரகாட்டக்காரர்

தமிழ்நாடு அரசின் கருவூலத் துறையில் முதுநிலை கணக்காளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பின்னரும் கூட நல்ல உடல் வலிவுடன், சிறிதும் சோர்வின்றி மேடைகளில் கரகாட்டத்தை ஒன்றரை மணி நேரம் நிகழ்த்தி வருகிறார் கணேஷ் ஆனந்த். அரசு நிகழ்வுகள், கோயில் திருவிழாக்கள், திருமண மேடைகள் என விரும்பி அழைக்கும் எவருக்கும், சிறிதும் தயக்கமின்றி ஒப்புக் கொண்டு நிகழ்ச்சியை ஆர்வத்துடன் செய்து தருகிறார். இது குறித்து கேள்விப்பட்டவுடன், அழகர்கோவில் அருகே உள்ள பொய்கைகரைப்பட்டிக்கு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக் குழு சென்றது.

கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த் புகைப்படம்
கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரது வீட்டிற்குள் நாம் நுழையவும், உரிய ஒப்பனைகளோடு கரகத்தை தலையில் வைத்து பயிற்சி மேற்கொள்ள ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார். முகத்தில் கிரீம் தடவி, பான் கேக்கால் ஒப்பனை செய்த அவர், நெற்றியில் விபூதி பட்டைக்காக வெள்ளைக் களிம்பு ஒன்றை காது குடையும் பஞ்சுக் குச்சியால் கோடுகளை இழுத்து விட்டார். அவற்றின் கீழே ஸ்டிக்கர் பொட்டை ஒட்டி அழுத்தி விட்டு கண்ணாடியில் ஒருமுறை தன்னை சரி பார்க்கிறார். அதே போன்ற மற்றொரு பொட்டை எடுத்து காதுகளுக்குத் தோடு போன்று அலங்கரித்து விட்டு, எப்பிடி சார்? என்று நம்மைப் பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறார் கணேஷ் ஆனந்த்.

ஆட்டக் கலைஞர்களுக்கே உரித்தான பளபளக்கும் சட்டை மற்றும் கால்சட்டையை அணிந்த பின்னர், மிகுந்த பக்தியோடு வணங்கிய பிறகு காலில் சலங்கைகளை கட்டினார். பிறகு பிளாஸ்டிக் பூக்கள் மற்றும் கிளிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கரகக் குடத்தை தொட்டு, வணங்கி தலையில் வைத்துக் கொண்டு, சிறிது நேரம் ஆடி நம்மை அசத்தினார்.

கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த் புகைப்படம்
கரகாட்டம் ஆடும் கணேஷ் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

50 வயதில் தொடங்கிய பயணம்

பின்னர் நம்மிடம் பேசிய கணேஷ் ஆனந்த், “எனக்கு 63 வயசாகுது சார். என்னோட 50-வது வயசுல தான் நான் முறையா கரகத்தக் கத்துக்கிட்டு ஆடத் தொடங்குனேன். கரகாட்டம்னு சொல்லிட்டு போயிருவோம். ஆனா, அதுக்குள்ள எத்தன அடவு, நளினம், பாவனைகள் இருக்கு தெரியுமா? சின்ன வயசுலருந்தே எனக்கு கரகக்கலை மேல அம்புட்டு ஆர்வம்” என்று நம்மிடம் பேசத் தொடங்கியவர், மதுரை மாவட்டக் கருவூலத்துறையில் இருந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணி ஓய்வு பெற்றார்.

முதலில் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெறும் அலுவலர்களை மகிழ்விப்பதற்காக, முதலில் கரகம் ஆடத் தொடங்கிய கணேஷ், பிறகு மூத்த கலைஞர்களை சந்தித்து, அவர்களிடம் கலையின் நுணுக்கங்களை கேட்டறிந்ததுள்ளார். அத்துடன் நாட்டுப்புறக் கலைகள் குறித்த நூல்களைத் தேடித் தேடி படித்து, கரகக்கலையின் பல்வேறு கூறுகளை உள்வாங்கியுள்ளார். அது மட்டுமின்றி தனது நண்பர்கள், மனைவி, மகன் மற்றும் உறவினர்கள் என அனைவரும் தன்னை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருவதால் தான் தன்னால் தொடர்ந்து இயங்க முடிகிறது என்பதையும் பெருமையுடன் கூறினார்.

கரகாட்டத்தில் கலக்கும் கணேஷ் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைவிட வேற பொக்கிஷம் வேணுமா?

தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய அவர், “ஐ.நா சபையோட 70-வது ஆண்டு நிறைவை குறிக்கும் 'பிளாட்டினம் ஜூப்லி' மதுரையில் கொண்டாடும் போது, அதில் நானும் கரகாட்டம் ஆடினேன். அது என்னோட 300-வது நிகழ்வு. ஆன்லைன் மூலம் உலகம் முழுவதும் 38 நாடுகளில் இருந்து அதைப் பார்த்தார்கள். அதே மாதிரி கடந்த 2022-ல் காசியில் நடந்த தமிழ் சங்கமத்தில் கலந்து கொண்டு, அங்கே கரகக்கலை குறித்து பேசினேன். அதில் கலந்து கொண்ட 100 பேருக்கு நம்ம பிரதமர் மோடி பாராட்டுக் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். அதுல ஒருத்தர் நான். அந்த பாராட்டு எனக்கும் கிடச்சது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு” என்றார்.

தொடர்ந்து, முதியோர் இல்லம் ஒன்றில் கரகாட்டம் நிகழ்த்திய போது, அங்கிருந்த வயதான பெண்மணி தனது கையிலிருந்த ரூ.50-ஐ இவருக்கு பரிசாக அளித்ததை நெகிழ்ச்சியோடு நினைவு கூர்ந்த கணேஷ் ஆனந்த், அதனை இப்போதும் பொக்கிஷமாகப் பாதுகாப்பதாகக் குறிப்பிட்டார்.

கரகக்கலையை காக்க..

கலை முதன்மையானது. மற்றதெல்லாம் அதற்கு பிறகு தான் என்பதில் உறுதியாக உள்ளார் கணேஷ் ஆனந்த். ஆகையால், 50-வது வயதில் தான் கற்றுக் கொண்டதை, இனி வரும் இளைய தலைமுறையினருக்கும் கற்றுத் தருவதில் அதிகபட்ச ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன்பேரில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நேரடியாக சென்று, அவர்களுக்கு கரகக் கலையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதோடு, கற்றும் கொடுத்து வருகிறார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், “நமக்கு பிறகு கரகக்கலைய கொண்டு போகணும்னா, அதை இளைய தலைமுறைக்கு கற்றுத் தரணும். அப்ப தான் அந்த கலையை காப்பாத்த முடியும். இந்த கலைய நம்பி வாழுற பல கலைஞர்கள் இன்றைக்கும் வறுமையில தான் இருக்காங்க. ஆகையால், அவங்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் ஏதாவது செய்யணும். அவர்களையும், அவர்களின் வாரிசுகளையும் தொடர்ந்து ஊக்குவிச்சா தான் கலையும் வளரும். கலைஞர்களும் வாழ முடியும்” என வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

இந்தி பண்டிட் மனைவி சௌந்தரியுடன் வசிக்கும் கணேஷ் ஆனந்த், தனக்கு வரும் ஓய்வூதியப் பணத்தில் நலிந்த கலைஞர்களுக்கும் உதவி செய்து வருகிறார். 50-வது வயதில் கற்றுக் கொண்ட கரகக்கலையை இதுவரை 445 மேடைகளில் நிகழ்த்தி சாதனை படைத்திருக்கிறார். ஆர்வம் காட்டும் எவருக்கும் கரகக் கலையை கற்றுத் தருவது தன்னுடைய கடமை என்றவாறே அவரது கரகாட்ட பயணம் தொடர்கிறது.

கரகாட்டக்காரன் கணேஷ் ஆனந்த்
GANESH ANAND
TRADITIONAL FOLK DANCE
63 வயதில் கரகம் ஆடும் நபர்
63 YEAR OLD YOUTH KARAKATTAM

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

