70 மீட்டர் தூரத்தை கடக்க 5 கி.மீ. சுற்றிச் செல்லும் 500 குடும்பங்கள்: அலங்காநல்லூர் காந்திகிராமம் மக்களின் 30 ஆண்டுகால வேதனை
கடந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்தோம். இந்த பாதையை அமைத்துக் கொடுத்தால் உண்மையிலேயே இந்த ஆட்சியின் சாதனையாக கருதுவோம் என காந்தி கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர்.
Published : November 13, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 6:41 PM IST
-By இரா. சிவக்குமார்
உலகம் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு என எவ்வளவோ வளர்ச்சியை எட்டி வருகிறது. அதேசமயம், வெறும் 70 மீட்டர் சாலைக்காக சுமார் 30 வருடமாக போராடி வருகிறோம். பாதைக்காகவா இத்தனை ஆண்டுகள் போராடுவது? என்கிறார்கள் காந்தி கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள்.
நவீன உலகில் விண்ணைத் தொடும் பாலங்களும், எட்டு வழிச் சாலைகளும் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராம மக்கள் வெறும் 70 மீட்டர் தூரச் சாலைக்காக தங்களின் ஒரு தலைமுறை காலத்தையே அதாவது 30 ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?
ஆம்... உண்மை தான்... மதுரை கிழக்கு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கள்ளந்திரி ஊராட்சியின் காந்தி கிராமத்தில் தான் இந்த அவலம் நீடிக்கிறது.
மதுரை - வாடிப்பட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது தனிச்சியம் கிராமம். இங்கிருந்து அலங்காநல்லூர் செல்லும் சாலையில் உள்ளது காந்தி கிராமம். இந்த ஊரிலிருந்து இடது பக்கம் திரும்பினால் பழைய காலனியும், சில கிலோ மீட்டர் தள்ளி புதிய காலனியும் உள்ளன. இந்த இரு காலனிகளிலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பட்டியலின மக்கள் பல தசாப்தங்களாக வசித்து வருகின்றனர்.
புதிய காலனியில் மட்டும் சுமார் 500 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. புதிய காலனி பகுதியையும், பிரதான சாலையை (அலங்காநல்லூர் - வாடிப்பட்டி சாலை) இணைப்பதற்கு வெறும் 70 மீட்டர் தூரத்திற்கு பாதை வசதி இல்லை. இதனால், தற்போது காந்தி கிராமம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து புது காலனிக்கு செல்ல இந்த மக்கள் தினமும் சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் சுற்றிச் செல்கின்றனர்.
இதனால் பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவிகள், வேலைக்குச் செல்வோர், மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் முதியவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் தினமும் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
பட்டா வழங்கிய அரசு... பாதை அமைக்க மறந்ததா?
1975, 1987, 1993 மற்றும் 1996 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை மூலமாக காந்தி கிராமம் புது காலனியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட பட்டியலினக் குடும்பங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டது. மக்கள் வீடுகட்டி மின்சாரம், வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்டவற்றை பெற்ற போதிலும், அவர்களின் குடியிருப்புக்கும் அலங்காநல்லூர் - வாடிப்பட்டி பிரதான சாலைக்கும் இடைப்பட்ட 70 மீட்டர் தூரத்திற்கும் உரிய நடைபாதை இல்லை.
புது காலனிக்கும் பிரதான சாலைக்கும் இடையே உள்ள சர்வே எண் 59/7, 56/8A, 56/9A ஆகிய நிலங்கள் தொடர்பாக 1977-ம் ஆண்டு உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் (MSc III Court, No. 318) வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக 1993-ம் ஆண்டு மூன்றாவது கூடுதல் சார்பு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி (E.P.No. 208/1991, உத்தரவு எண் 40/1993) இந்த நிலங்கள் அரசால் சாலை அமைப்பதற்காக கையகப்படுத்தப்பட்டன.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலம், சட்ட விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக 20.10.1999 அன்று அலங்காநல்லூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் (பத்திர எண் 2108/1999) பதிவு செய்யப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் வருவாய்த் துறையால் தனிநபர்களுக்குப் பட்டா மாற்றமும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.
70 மீட்டர் பாதை... 5 கி.மீ சுற்றிச் செல்லும் அவலம்
இது குறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த சரஸ்வதி, "கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இங்கே தான் வசிக்கிறோம். இந்த 70 மீட்டர் பாதைக்காக எத்தனையோ போராட்டங்களை நடத்தி விட்டோம். எங்கள் கிராமத்தில் பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்களின் தொல்லை அதிகம். பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துகள் கடித்தால் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கூட அவசரமாக செல்ல முடியாது. 5 கிலோ மீட்டர் சுற்றித் தான் போக வேண்டும். தேர்தலில் ஓட்டு கேட்டு வருபவர்கள் பாதை அமைத்துத் தருவதாக உறுதியளிக்கிறார்கள். வெற்றி பெற்ற பிறகு எங்களை மறந்து விடுகிறார்கள்" என்றார்.
சவாலாகும் பாதுகாப்பு
தொடர்ந்து மலைச்சாமி கூறுகையில், "இந்த பாதைக்காக பல ஆண்டுகளாக போராடுகிறோம். இங்கு வருபவர்கள் அனைவரும் பிரச்சினையை சரி செய்வதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் சென்று திரும்பும் மாணவிகள் ஊருக்குள் வருவதற்கு மிகவும் அச்சப்படுகின்றனர்" என்றார்.
திருமணத்திற்கு பெண் கொடுக்க தயக்கம்
அதே போல், இளைஞர் கிருஷ்ண பிரசாத் நம்மிடம் கூறுகையில், "வெறும் 70 மீட்டர் பாதையை முறைப்படுத்தினால் 500 குடும்பங்களும் பயன் பெறும். பாதை வசதி இல்லாத ஊர் என்பதால் திருமணத்திற்கு பெண் கொடுப்பதற்குக் கூட மற்ற ஊரை சேர்ந்தவர்கள் தயங்குகின்றனர்" என வருத்தம் தெரிவித்தார்.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு
இதனிடையே, புதுக்காலனியை சேர்ந்த பி. சிவக்குமார் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் (W.P. (MD) No. 3706 of 2024), 19.02.2024 அன்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, மாவட்ட ஆட்சியர் முறையான விசாரணை நடத்தி முன்னுரிமை அடிப்படையில் இப்பகுதி மக்களுக்குப் பாதை வசதி ஏற்படுத்தித் தர உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து கடந்த 28.08.2026 அன்று அலங்காநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், சாலை அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்தக் கோரி மதுரை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை தனி வட்டாட்சியருக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
மேலும், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குநரகம், 01.09.2026 அன்று அயோத்திதாசர் பண்டிதர் குடியிருப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நடப்பு நிதியாண்டிலேயே இந்த பணியைச் செயல்படுத்த மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரைக் கடிதம் அனுப்பியது. அதே நாளில் தமிழக அரசின் சமூக நீதித்துறை சார்புச் செயலாளரும் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
பாதைக்காகவா போராடுவது?
இருப்பினும் நடவடிக்கை இல்லை என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் புது காலனி மக்கள். இது குறித்து காமாட்சி என்பவர் பேசுகையில், "பாதை என்பது அடிப்படை வசதி. ஆனால், அதுவும் இல்லாமல் இத்தனை ஆண்டுகளாக வாழ்கிறோம். இப்பகுதியில் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் கடந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்களித்தோம். இந்த பாதையை அமைத்துக் கொடுத்தால் உண்மையிலேயே இந்த ஆட்சியின் சாதனையாக கருதுவோம். குடிநீர், உணவுக்காகக் கூடப் போராடலாம். ஆனால், பாதைக்காகவா இத்தனை ஆண்டுகள் போராடுவது?" என்று வேதனையுடன் கேள்வி எழுப்பினார்.
நீதிக்கான நடைபயணம்
இந்த நிலையில், 70 மீட்டர் சாலை வசதி கோரி செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி நடத்தத் திட்டமிடப்பட்ட நடைபயணம் காவல்துறையினரின் வேண்டுகோளை ஏற்று ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நவம்பர் 11 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு 'தலித் விடுதலை இயக்கம்' மற்றும் தோழமை இயக்கங்கள் சார்பில் காந்தி கிராமம் புதிய காலனியிலிருந்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை நீதிக்கான நடைபயணம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதற்கும் காவல் துறை அனுமதி மறுத்துவிட்டது
இது குறித்து தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா கூறுகையில், "1976 முதல் 1996 வரை ஏறக்குறைய 500 பட்டியலினக் குடும்பங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பட்டா வழங்கும் போதே சாதிய உள்நோக்கத்துடன் பாதை அமைக்காமல் விட்டுவிட்டார்களோ என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறது.
சமூக நீதித்துறை இயக்குநரும், அரசு செயலாளரும் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரைக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர். 60 நாட்களை கடந்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எங்கள் கோரிக்கைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை" என்றார்.
இதையும் படிங்க:
தீர்வு கிடைக்குமா?
இந்த பகுதி சோழவந்தான் தொகுதியில் வருவதால், சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கருப்பையாவின் கவனத்திற்கு இந்த பிரச்சினையை தலித் விடுதலை இயக்கத்தினர் கொண்டு சென்றனர். அடுத்த சில நாட்களில் மாவட்ட ஆட்சியரைச் சந்தித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் உறுதியளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகும் நடவடிக்கை இல்லாவிட்டால், அடுத்தகட்டப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மதுரை வண்டியூர் அருகே தீர்த்தக்காடு பகுதியில் 50 ஆண்டுகளாக மின்சார வசதியின்றி வாழ்ந்த மக்களுக்கு தற்போது மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான தொடக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதே போல், காந்தி கிராமம் புதிய காலனி மக்களின் 30 ஆண்டுகால சாலைப் பிரச்சினைக்கும் தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.