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டிஜிட்டல் அவதாரத்தில் மகாத்மா! ரூ.10.25 கோடியில் மதுரையை திரும்பிப் பார்க்க வைக்கும் காந்தி மியூசியம்!

மதுரையின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அடையாளங்களில் ஒன்றான காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம், ரூ.10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்டு, சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்‌
காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்‌ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 4:59 PM IST

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-By இரா.சிவக்குமார்

'தூங்கா நகரம்' என்றழைக்கப்படும் மதுரைக்கு, மதுரை மல்லி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில் என பல்வேறு சிறப்புகள் உள்ளன. அதில் ஒன்று தான் காந்தி மியூசியம் என அழைக்கப்படும் மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம். இது பல்வேறு காலகட்டங்களில் உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டடங்களின் தொகுப்பாக பிரமாண்டமாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இதன் மையப்பகுதி 17-ஆம் நூற்றாண்டில் ராணி மங்கம்மாவால் கட்டப்பட்டது. இது அவரது கோடைக்கால ஓய்வு மாளிகையாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் 1877-ஆம் ஆண்டு கட்டடத்தின் தெற்குப் பகுதி உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர், 1955-ம் ஆண்டு மத்திய அரசால் நூலகம் அமைக்கப்பட்டது. 1959-ஆம் ஆண்டு காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவால் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

மதுரை காந்தி மியூசியம்
மதுரை காந்தி மியூசியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரையில் உருவான ‘அரையாடை’ வரலாறு

மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கையிலும் மதுரைக்கு தனிச்சிறப்பான இடம் உண்டு. காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு பலமுறை வருகை தந்த நிலையில், மதுரைக்கு மட்டும் ஐந்து முறை வந்துள்ளார். குறிப்பாக, கடந்த 1921-ஆம் ஆண்டு மதுரைக்கு வந்த போது மேலாடையைத் துறந்து எளிய அரையாடையை அணியும் முடிவை அவர் மேற்கொண்டார். இதனால் அவரது அரசியல் மற்றும் சமூகப் பயணத்தில் மதுரை மிக முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

அதேபோல், 1939-ஆம் ஆண்டு தாழ்த்தப்பட்டோருக்காக நடத்தப்பட்ட ஆலயப் பிரவேசமும் மதுரையின் சமூக வரலாற்றில் முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இத்தகைய வரலாற்றுச் சம்பவங்களை இன்றைய தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ளும் வகையில், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகமும் அழியாத சாட்சியாக காட்சி அளிக்கிறது.

காந்தியின் அஸ்தி பீடம்
காந்தியின் அஸ்தி பீடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாரம்பரியம் மாறாமல் புனரமைப்பு

கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு அருங்காட்சியகத்தை புனரமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நிதி ஒதுக்கியது. இதையடுத்து சுமார் 3 ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளன. புனரமைப்புப் பணிகளில் கட்டடத்தின் பாரம்பரியத் தன்மை எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படாத வகையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்காக சுண்ணாம்பு, கருப்பட்டி, கடுக்காய், சிறு செங்கற்கள், ஆற்று மணல் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கட்டுமானப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, கட்டடத்தில் காணப்படும் மெட்ராஸ் டெரஸ் (Madras Terrace) மற்றும் வளைவு வடிவக் கூரைகள் அவற்றின் பழமையான தன்மை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கமான RCC slab போன்று ஒரே தடிமனான கான்கிரீட் தகடு அமைப்பதற்கு பதிலாக, செங்கற்களை வளைவு அல்லது சாய்வு முறையில் அடுக்கி, அதன் மீது சுண்ணாம்பு கலவை மற்றும் நீர்ப்புகா பாதுகாப்பு அடுக்குகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது இந்தக் கட்டடத்தின் பாரம்பரிய கட்டுமான முறையைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

மேலும், சேதமடைந்திருந்த பழைய கூரை உத்திரக்கட்டைகள், கதவுகள், ஜன்னல்கள் உள்ளிட்டவை அகற்றப்பட்டு, அவற்றுக்கு பதிலாக புதிய தேக்குமரக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் பலகைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

டிஜிட்டல் திரையில் காந்தி தோன்றும் காட்சி
டிஜிட்டல் திரையில் காந்தி தோன்றும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தடுப்புகளுக்கு பதிலாக டிஜிட்டல் காட்சிகள்

முன்பு கலைப்பொருட்கள் மற்றும் வரலாற்றுப் பொருட்களை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு தடுப்புகள் தற்போது அகற்றப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு பதிலாக நவீன டிஜிட்டல் காட்சிப் பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாறு, விடுதலைப் போராட்டம் மற்றும் தமிழ்நாட்டுடனான அவரது தொடர்பு உள்ளிட்ட தகவல்களை பார்வையாளர்கள் எளிதாக அறிந்துகொள்ளும் வகையில் தொடுதிரைக் காட்சிகள், டிஜிட்டல் கியோஸ்க்குகள், ஒலி-ஒளிக் காட்சிகள், ரோட்டோஸ்கோப் மற்றும் பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

‘தமிழ்நாட்டில் காந்தியடிகள்’ என்ற பிரிவில், காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த நகரங்கள் மற்றும் அங்கு நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை தொடுதிரை வாயிலாக பார்த்து கொள்ளும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், தற்போது புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மினி திரையரங்கில் சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த குறும்படமும், மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் உருவான வரலாறும் இடம் பெற்றுள்ளன.

டிஜிட்டல் மையமாக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்
டிஜிட்டல் மையமாக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தனி கவனம் ஈர்க்கும் காந்தியின் பொருட்கள்

அதுமட்டுமின்றி, அருங்காட்சியகத்தில் மகாத்மா காந்தியடிகள் பயன்படுத்திய அரிய பொருட்கள் பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, காந்தியடிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நாளில் அணிந்திருந்த ரத்தக்கறை படிந்த வேட்டி உள்ளிட்ட முக்கியப் பொருட்கள் கண்ணாடிப் பேழையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இருட்டறை போன்ற தனிப்பட்ட காட்சியமைப்பில், நேர்த்தியான மின்விளக்கு ஒளியுடன் இந்த வரலாற்றுப் பொருள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பார்வையாளர்களின் கவனத்தை பெரிதும் ஈர்க்கிறது.

காந்தி பயன்படுத்திய மூக்குக் கண்ணாடி மற்றும் அவர் எழுதிய கடிதம்
காந்தி பயன்படுத்திய மூக்குக் கண்ணாடி மற்றும் அவர் எழுதிய கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாணவர்களை ஈர்க்கும் மியூசியம்

தற்போது புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி மியூசியத்தை செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் திறந்து வைத்தார். அதை பள்ளி, கல்லூரி மாணவ-மாணவியர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து பூவந்தி அருகேயுள்ள மதுரை சிவகாசி நாடார் பயோனியர் மீனாட்சி பெண்கள் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவிகள் ஆர்த்தி மற்றும் ஷர்மி கூறுகையில், “காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்திற்கு தற்போது தான் முதல்முறையாக வந்துள்ளோம். விடுதலைப் போராட்ட கால வரலாற்றை டிஜிட்டல் முறையில் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பாக உள்ளது.

மகாத்மா காந்தி பயன்படுத்திய பொருட்களும் மிகவும் நேர்த்தியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 1959-ஆம் ஆண்டிலேயே மதுரையில் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை இப்போது தெரிந்து கொண்டோம்” என்றனர்.

காந்தி மியூசியத்தை பார்வையிடும் மாணவிகள்
காந்தி மியூசியத்தை பார்வையிடும் மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பார்வையாளர்களுக்கான புதிய வசதிகள்

அருங்காட்சியகத்திற்கு வரும் அனைத்து தரப்பு பார்வையாளர்களுக்கும் வசதியாக பல்வேறு அடிப்படை கட்டமைப்புப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், எட்டு பேர் பயணிக்கக் கூடிய மின்தூக்கி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட நடைபாதை, புதிய கழிப்பறைக் கட்டடம் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், பிரதான நுழைவாயிலுக்கு அருகில் சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்த குமரப்பா குடில், தேவையான பாதுகாப்பு கிரில் வசதிகளுடன் புதிய துத்தநாகத் தகடு கூரையுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. திறந்தவெளி அரங்கின் தரையில் கோட்டா கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சரிவுப் பாதைகளில் பார்வையாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக கைப்பிடிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கட்டடத்தின் அழகியல் தோற்றத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், மின்சாரப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நூலகக் கட்டடத்தில் புதிய புத்தக அலமாரிகள் மற்றும் வாசிப்பு மேசைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்றைய தலைமுறையினருக்காக...

இது குறித்து காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக செயலாளர் நந்தாராவ் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் இந்தியாவில் காந்தியின் நினைவாக உருவாக்கப்பட்ட ஆரம்பகால முக்கிய அருங்காட்சியகங்களில் ஒன்றாகும். தென்னிந்தியாவில் காந்தியடிகளின் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு அமைந்துள்ள முக்கிய அருங்காட்சியகமாகவும் இது திகழ்கிறது.

மகாத்மா காந்தியின் வரலாற்றில் முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற இடமாக மதுரை உள்ளது. குறிப்பாக 1921-ஆம் ஆண்டு அரையாடை முடிவு, 1939-ஆம் ஆண்டு தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலயப் பிரவேசம் ஆகியவை முக்கியமானவை. காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு 20 முறை வந்துள்ளார். மதுரைக்கு மட்டும் ஐந்து முறை வருகை தந்துள்ளார். இந்த வரலாற்றுப் பின்னணியைக் கருத்தில் கொண்டே மதுரையில் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டது.

அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்திக்கு முன்னதாகவே அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை மக்கள் மட்டுமின்றி, உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளும் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் அருங்காட்சியகம் தயாராகியுள்ளது” என்றார்.

பார்வையாளர்கள் நேரம்

புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் தற்போது பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரையும், பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரையும் அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிடலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரம்பரியக் கட்டடத்தின் அழகையும், வரலாற்றையும் பாதுகாத்தபடியே, நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தையும் இணைத்து புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம், வரலாற்றை புத்தகங்களில் மட்டுமின்றி காட்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு செல்லும் புதிய அனுபவத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

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