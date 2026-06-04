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ஸ்வீடனில் இருந்து வந்த அழைப்பு; வீடு புகுந்து முதியவரை காப்பாற்றிய மதுரை தீயணைப்பு துறை

தனியார் நிறுவன ஊழியர் அளித்த தகவலின்பேரில், முதியவர் குறித்து எதிர் வீட்டுக்காரர்கள் ஸ்வீடனில் உள்ள மகனுக்கு தகவல் அளித்தனர்.

வீடு புகுந்து முதியவரை காப்பாற்றிய மதுரை தீயணைப்பு துறை
வீடு புகுந்து முதியவரை காப்பாற்றிய மதுரை தீயணைப்பு துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 7:29 PM IST

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மதுரை: ஸ்வீடன் நாட்டில் இருந்து மகன் அளித்த தகவலின் பேரில் வீட்டில் மயங்கிய நிலையில் இருந்த முதியவரை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டு, மருத்துவமனையில் சேர்ந்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாநகர் ஆண்டாள்புரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் குடியிருப்பு ஒன்றில் வசித்து வருகிறார் ஓய்வுபெற்ற அறநிலையத்துறை அதிகாரியான நாகராஜன் (83). இவருடைய மகன் ஸ்வீடனில் பணியாற்றுகிறார். மகள் வேலூரில் வசித்து வருகிறார் கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் நாகராஜனின் மனைவி உயிரிழந்த நிலையில், இங்கு நாகராஜன் தனியாக வசித்து வருகிறார்.

ஆன்லைன் டெலிவரி நிறுவனங்கள் மூலமாக மூன்று வேளையும் நாகராஜனுக்கு தேவையான உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று (ஜூன் 3) மதிய உணவை டெலிவரி செய்ய வந்த நபர் அதனை நாகராஜின் வீட்டுக்கு வெளியே வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார். மீண்டும் இரவு உணவு கொண்டு வந்தபோது மதிய உணவு அப்படியே வெளியில் கிடந்ததால் சந்தேகம் அடைந்த ஊழியர் எதிர்வீட்டிற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர் வீட்டுக்காரர்கள் ஸ்வீடனில் உள்ள நாகராஜனின் மகனுக்கு தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அவரும் தனது தந்தையாரின் செல்பேசி எண்ணுக்கு நீண்டநேரமாக தொடர்பு கொண்டும் ஃபோனை அவர் எடுக்கவில்லை. இதனையடுத்து, நாகராஜனின் மகன் ஸ்வீடனில் இருந்தபடியே மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலைய தீயணைப்பு துறையினருக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

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இந்த தகவல் கிடைத்தவுடன் நிகழ்வு இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு துறையினர், நாகராஜன் வீட்டு கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, கழிவறை அருகே அவர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார்.‌ உடனடியாக அவரை மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினர், அவருக்கு ஆறுதல் கூறி எவ்வித பதற்றமும் தேவையில்லை என ஊக்கம் கொடுத்தனர். மேலும், அவரின் உறவினர்கள் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்போது அந்தப் பெரியவர் நலமுடன் இருப்பதாக தீயணைப்பு துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஸ்வீடன் நாட்டில் இருந்து வந்த அழைப்பை ஏற்று முதியவரை உடனடியாக மீட்ட மதுரை தீயணைப்பு துறையினரின் இந்த செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

MADURAI FIRE DEPARTMENT
FIRE DEPT SAVES ELDERLY MAN
தீயணைப்பு துறையினர்
தனியார் நிறுவனம் டெலிவரி ஊழியர்
FIRE DEPT SAVES MAN IN MADURAI

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