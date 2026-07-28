'பறவைகள் பசியாற மரம் நடுங்கள்; என் பங்கு ரூ.3 ஆயிரம்' - விவசாயியின் மனுவால் அதிர்ந்த ஆட்சியர் அலுவலகம்
மரங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய பறவைகள் பசியாறும் வகையிலான வேம்பு, புளி, நாவல் மரம் உள்ளிட்டவற்றை நட முதலமைச்சர் விஜய், நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோரும் உதவ வேண்டும் என அந்த விவசாயி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 6:35 PM IST
மதுரை: பறவைகள் பசி ஆறுவதற்கு பழ மரங்களை நடுங்கள். அதற்கு எனது பங்காக வெப்பங்கொட்டை விற்றதில் கிடைத்த ரூ.5 ஆயிரத்தை தருகிறேன் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்த விவசாயி அங்கிருந்தலர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விவசாயி மாரியப்பன். இவர் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் அரை ஏக்கரை ஒதுக்கி, அதில் சோளம், கம்பு உள்ளிட்ட தானியங்களை பறவைகளுக்காக மட்டுமே விவசாயம் செய்து வருகிறார். இதேபோன்று நாய், குரங்கு உள்ளிட்டவைக்கும் தினசரி உணவு வழங்கி வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 27) மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயி மாரியப்பன் கோரிக்கை மனு ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், ‘மதுரையில் சாலையோரங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரங்கள் நடப்படும் போது, பயனற்ற மரங்கள் நடப்படுகின்றன. இதனால் பறவைகள் பசி போக்க முடியாத நிலையில் அழிந்து வருகின்றன.
இதுபோன்ற தேவையற்ற மரங்கள் நடுவதை தவிர்த்து வேம்பு, புளி, இலந்தை, மஞ்சணத்தி, கொடுக்காபுளி, மா உள்ளிட்ட பறவைகளுக்கு பலன் தரும் வகையிலான மரங்களை நடுவதற்கு அனைவரும் நிதி தர வேண்டும் எனவும், இதற்கு முன் உதாரணமாக தான் வெப்பங்கொட்டையை பொறுக்கி விற்று கிடைத்த 3000 ரூபாயை அளிக்கிறேன்’ என தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விவசாயி மாரியப்பன், “மதுரை முழுவதிலும் தேவையற்ற மரங்களை நட்டு வைத்துள்ளார்கள். இதுபோன்ற மரங்களால் எந்த பலனும் இல்லை, மரங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய குருவி உள்ளிட்ட பறவைகள் பசியாறும் வகையிலான வேம்பு, புளி, நாவல் மரம் உள்ளிட்டவற்றை நட வேண்டும்.
கோயில்களில் மனிதர்களுக்கு அன்னதானம் போடப்படுகிறது. ஆனால் பறவை, குருவிகள் பசியோடு அலைகின்றன. அவற்றின் பசியை போக்க பலன் தரக்கூடிய பழ மரங்களை நட வேண்டும். பறவைகளை காப்பாற்ற முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதற்கு, நான் முதற்கட்டமாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியாக தரத் தயாராக இருக்கிறேன். வேப்பங்கொட்டைகள் பொறுக்கி எடுத்து, விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த 3 ஆயிரம் ரூபாயை இன்று வழங்குவதற்காக வந்துள்ளேன். இதுபோல நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பிற நடிகர் நடிகைகளும் உதவ வேண்டும்.
அரசு அதிகாரிகள் பலன் தரக்கூடிய மரங்கள் நட்டால் மட்டுமே பறவைகள் உள்ளிட்ட பல உயிரினங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பழ மரங்களை நட்டால் தேவைப்படும் மக்கள் தங்களது பசிக்கு பயன்படுத்தி கொள்வார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சாலைகளில் சுற்றித் தெரியும் பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டு அதனை பாதுகாப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் பகுதிகளில் மான்கள் தண்ணீரின்றி உயிரிழந்து வருகின்றன. அதனை நாய்கள் இழுத்துச் செல்கின்றன.
அப்பகுதியில் உயிரினங்களுக்கு பரிதாபத்திற்குரிய சூழல் நிலவுகிறது. தங்கள் வாழும் பகுதிகளில் குடிநீர் இல்லாததால் அவை அத்துமீறி மனிதர்கள் வாழ்கின்ற இடத்திற்குள் நுழைகின்றந. ஆகையால், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த உயிரினங்கள் வாழவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.