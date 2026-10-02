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மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் 'குடை வீடு'... 100 ஆண்டுகளை நோக்கிய வரலாற்றுப் பயணம்

"சுண்ணாம்பு, சுர்க்கி, முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, கடுக்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களைச் சேர்த்து அரைத்து தயாரிக்கப்பட்ட கலவையைக் கொண்டு சுவர்கள் கட்டப்பட்டன. இதனால் இப்போது வரை வீட்டில் ஆணி கூட அடிக்க முடியாது"

மதுரை குடை வீடு
மதுரை குடை வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 7:01 PM IST

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-BY இரா. சிவக்குமார்

மதுரையின் பரபரப்பான நகர வாழ்க்கைக்கு மத்தியில், நூற்றாண்டைக் கடந்து இன்றும் கம்பீரமாக நின்றுகொண்டிருக்கிறது ஒரு பாரம்பரிய வீடு. ஆம், மூன்று தலைமுறைகள் மட்டுமல்ல; பல தலைமுறைகளின் வாழ்க்கையையும், மதுரையின் சமூக-அரசியல் வரலாற்றின் பல்வேறு அத்தியாயங்களையும் தன்னுள் சுமந்து நிற்கும் வீடு இது. அந்த வீட்டை பற்றிய பல்வேறு சிறப்பம்சங்களின் தொகுப்பே இந்தக் கட்டுரை.

கவர்ந்திழுக்கும் குடை வீடு

2027-ஆம் ஆண்டு தை மாதத்தில் தனது 100-ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாட தயாராகி வரும் இந்தப் பாரம்பரிய இல்லத்தின் அதிகாரப்பூர்வப் பெயர் ‘சந்திரோதய பங்களா’. ஆனால், சந்திரோதய பங்களா என்றால் மதுரையில் யாருக்கும் தெரியாது. ஏனெனில், மக்கள் இந்த இல்லத்துக்கு வைத்திருக்கும் செல்லப் பெயர் குடை வீடு.

மதுரையில் எங்கே?

மதுரா கோட்ஸ் தொழிற்சாலைக்கு எதிரே, அழகரடி-ஆரப்பாளையம் சாலையில் சுமார் 200 அடி சென்றால், இடதுபுறத்தில் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது இந்தப் பழமையான பங்களா. மூன்று தளங்களைக் கொண்ட இந்த வீட்டின் மேல் தளத்தின் இடது மற்றும் வலது புறங்களில் அமைந்துள்ள குடை போன்ற கட்டட அமைப்புதான், இதற்கு ‘குடை வீடு’ என்ற பெயரை பெற்றுத் தந்துள்ளது.

காலம் மாறினாலும், கட்டிடத்தின் அடையாளம் மாறவே இல்லை. நூற்றாண்டைக் கடந்தும் அதே கம்பீரத்துடன் நிற்கும் இந்த வீடு, தற்போது பழமைக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நூறாண்டுகளுக்கு முந்தைய பாரம்பரியம்

கடந்த 1926-27-ஆம் ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் இந்தப் பங்களா, 2027-ஆம் ஆண்டு 100-வது வயதை எட்டுகிறது. மதுரை மாநகரில் நூற்றாண்டு பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட கட்டடங்கள் மிகக் குறைவாகவே உள்ள நிலையில், இன்றளவும் தொடர்ந்து குடும்ப வசிப்பிடமாகவும், குடும்ப நிகழ்வுகளின் மையமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதே இந்த இல்லத்தின் தனிச்சிறப்பு. சுமார் 200 குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிமையில் இன்றும் இந்தப் பாரம்பரிய வீடு உயிர்ப்புடன் உள்ளது.

ஆர்.எஸ். நாயுடு பங்களா

இந்த வீட்டின் வரலாறு, மதுரையின் சமூக மாற்ற வரலாற்றுடனும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. தியாகி வைத்தியநாத ஐயருடன் இணைந்து தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் ஆர்.எஸ். நாயுடு. 1930-களில் மதுரை நகராட்சியின் தலைவராக இருந்தவர். அந்தக் காலகட்டத்தில் அவருடன் துணைத் தலைவராக இருந்து பொதுமக்களின் நலனுக்காகப் பணியாற்றியவர் சண்முகம் பிள்ளை. அவர்தான் சந்திரோதய பங்களாவின் உரிமையாளர்.

ஆர்.எஸ். நாயுடுவுக்கும் சண்முகம் பிள்ளைக்கும் இடையே இருந்த நெருங்கிய நட்பின் காரணமாக, இந்த வீட்டைக் கட்டுவதற்கும் ஆர்.எஸ். நாயுடு துணை நின்றதாக குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் நீண்ட காலமாக அப்பகுதி மக்கள் இந்த வீட்டை ‘ஆர்.எஸ். நாயுடு பங்களா’ என்றே அழைத்து வந்துள்ளனர்.

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தென்மலை டூ மதுரை

சண்முகம் பிள்ளையின் பூர்வீகம் சங்கரன்கோவில் அருகேயுள்ள தென்மலை கிராமம். சிறுவயதில் ஏற்பட்ட குடும்பச் சூழ்நிலை காரணமாக மதுரைக்கு வந்த அவர், பல்வேறு வேலைகளை செய்து வாழ்க்கையை தொடங்கியுள்ளார். பின்னர் தனது 16-ஆவது வயதில் அன்றைய ஹார்வி மில்லில், இன்றைய மதுரா கோட்ஸ் ஆலையில் வேலைக்குச் சேர்ந்துள்ளார். அந்தக் காலத்தில் ஆலையில் பணியாற்றிய தொழிலாளர்களுக்கு மாத ஊதியமாக ரூ.12 வழங்கப்பட்டதாகவும், சிறுவனாக இருந்த சண்முகம் பிள்ளைக்கு பாதி ஊதியமாக ரூ.6 வழங்கப்பட்டதாகவும் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர்.

அன்றைய காலகட்டத்தில் சுமார் 20 ஆயிரம் பேர் பணியாற்றியதாகக் கூறப்படும் அந்த ஆலையில், சிறிது காலம் பணியாற்றிய பின்னர், அந்த வேலையை விட்டு வெளியேறினார் சண்முகம் பிள்ளை.

தொழிலாளர்களின் நம்பிக்கைக்குரிய மனிதர்

ஹார்வி மில் தொழிலாளர்களின் குடும்பத் தேவைகளை புரிந்துகொண்ட சண்முகம் பிள்ளை, அவர்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை வழங்கும் பலசரக்குக் கடையைத் தொடங்கினார். அதன் பிறகு தவணை, ஏலச்சீட்டு, ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டார். தொழில் வளர்ந்தபோது தனது சொந்த ஊரில் இருந்த ஐந்து சகோதரர்களையும் மதுரைக்கு அழைத்து வந்து, அவர்களுக்கும் தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார்.

அந்தக் காலத்தில் வங்கிச் சேவைகள் பெருமளவில் இல்லாத சூழலில், ஆலைத் தொழிலாளர்களின் சேமிப்புப் பணத்தை பாதுகாப்பாக பெற்றுக்கொண்டு, உரிய வட்டியுடன் திருப்பி வழங்கும் நம்பிக்கைக்குரிய நபராகவும் சண்முகம் பிள்ளை விளங்கியுள்ளார். இதன் மூலம் அவரது பெயரும், நம்பகத்தன்மையும் அந்தப் பகுதியில் வேகமாகப் பரவியது.

நகராட்சி அரசியலிலும் தடம் பதித்தவர்

தொழிலில் மட்டுமின்றி பொதுவாழ்விலும் சண்முகம் பிள்ளை கவனம் செலுத்தினார். மதுரை நகராட்சி கவுன்சிலர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அவர், பின்னர் நகராட்சியின் துணைத் தலைவராகவும் உயர்ந்தார். மக்கள் நலனில் அவர் காட்டிய அக்கறையைப் பாராட்டும் வகையில், குடைவீடு அமைந்துள்ள பகுதியில் சில தெருக்களுக்கு அவரது பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

மாநகராட்சியின் தெருப்பெயர் பலகையில் சண்முகம் பிள்ளையின் பெயர் மிளிர்கிறது. இவ்வாறு தொழிலதிபர், சமூக அக்கறை கொண்டவர், நகராட்சி நிர்வாகத்தில் பங்கேற்றவர் என பல பரிமாணங்களைக் கொண்டவராக சண்முகம் பிள்ளையின் வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது.

ரூ.35 ஆயிரத்தில் கட்டப்பட்ட பங்களா

இன்று பார்ப்பதற்கு பிரம்மாண்டமாகத் தோன்றும் இந்தப் பங்களா கட்டப்பட்டபோது அதன் மொத்த செலவு சுமார் ரூ.35 ஆயிரம் மட்டுமே என்கிறார் சண்முகம் பிள்ளையின் இரண்டாவது மகனும், தற்போது 93 வயதாகும் ஜனநாதன் என்ற துரை. அந்தக் காலத்தில் வீடு கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டுமானத் தொழில்நுட்பமும் இன்றைய தலைமுறைக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது.

சுண்ணாம்பு, சுர்க்கி, முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, கடுக்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களைச் சேர்த்து அரைத்து தயாரிக்கப்பட்ட கலவையைக் கொண்டு சுவர்கள் கட்டப்பட்டன. இந்தக் கலவையைத் தயாரிப்பதற்காகவே வீட்டின் அருகில் அரைவை ஆலை இயங்கியதாகவும் ஜனநாதன் கூறுகிறார். இதனால் இப்போது வரை வீட்டில் ஆணி கூட அடிக்க முடியாது என்கிறார் ஜனநாதன்.

பழமை மாறாமல் புதுப்பிப்பு

நூற்றாண்டை நெருங்கிய நிலையில், சந்திரோதய பங்களாவை அதன் பாரம்பரியத் தன்மை மாறாமல் பாதுகாக்க குடும்பத்தினர் முடிவு செய்தனர். இதற்காக கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் புனரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பழைய கட்டடத்தின் தோற்றத்தையும், கட்டுமானத்தின் தன்மையையும் பாதுகாத்தபடியே இப்பணிகள் அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

பெரியார் முதல் எம்.ஜி.ஆர். வரை

இந்த வீடு ஒரு குடும்பத்தின் வசிப்பிடம் மட்டுமல்ல. மதுரையின் அரசியல் வரலாற்றின் சில முக்கிய தருணங்களுக்கும் இந்த வீடு சாட்சியாக இருந்துள்ளது. பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆர். உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் இந்த இல்லத்திற்கு வந்து சென்றதாக குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, மதுரையின் முதல் மேயராகக் குறிப்பிடப்படும் முத்துவின் அரசியல் வாழ்க்கையுடனும் இந்த இல்லத்திற்கு தொடர்பு உள்ளது.

இதனால், ஒரு தனியார் இல்லம் என்ற எல்லையைத் தாண்டி, மதுரையின் சமூக மற்றும் அரசியல் வரலாற்றின் ஒரு சிறிய ஆவணமாகவும் இந்த பங்களா பார்க்கப்படுகிறது.

வீட்டுக்கு வந்த எம்.ஜி.ஆர்

சந்திரோதய பங்களாவின் மேல் தளத்தில் வசித்து வரும் சண்முகம் பிள்ளையின் உறவினர் கேசவன் பிள்ளை, அந்த வீட்டுடன் தொடர்புடைய மறக்க முடியாத சுவாரசியமான நினைவை பகிர்ந்து கொள்கிறார். "எங்க வீட்டுப் பிள்ளை திரைப்படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு, அதன் விழாவில் பங்கேற்க வந்த எம்.ஜி.ஆர்., தற்போது நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் இதே இடத்தில்தான் எங்களுடன் அமர்ந்து உரையாடினார். அந்த நினைவை எங்களால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது” என்கிறார் கேசவன் பிள்ளை.

நூற்றாண்டு விழாவுக்குத் தயாராகும் குடும்பம்

இன்று சந்திரோதய பங்களாவுக்கு சுமார் 200 பேர் உரிமையாளர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் பலர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், வெளிநாடுகளிலும் வசித்து வந்தாலும், இந்த வீடு அவர்களை ஒன்றிணைக்கும் ஆலமராக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைப் பொங்கல் கொண்டாட்டத்துக்காக உறவினர்கள் இங்கு ஒன்று கூடுகின்றனர்.

ஆனால், 2027-ஆம் ஆண்டு தைப் பொங்கல் அந்தக் குடும்பத்துக்கு வழக்கமான பொங்கல் அல்ல. நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்து நிற்கும் தங்கள் குடும்ப வரலாற்றின் பிறந்தநாள். அதற்காகவே பழமை மாறாமல் வீடு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைமுறைகள் கடந்து வந்த நினைவுகள் மீண்டும் பகிரப்பட உள்ளன. வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் உறவினர்களும் ஒன்றுகூட உள்ளனர்.

வீடு அல்ல சரணாலயம்

நூறு ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கும் பல கட்டடங்கள் காலப்போக்கில் வணிக வளாகங்களாகவோ, அலுவலகங்களாகவோ மாறிவிடுகின்றன. ஆனால், சந்திரோதய பங்களாவின் தனிச்சிறப்பே, அது கட்டப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரை ஒரு குடும்பத்தின் வீடாக, உறவுகள் ஒன்று கூடும் சரணாலயமாக உயிர்ப்புடன் திகழ்கிறது.

எண்ணற்ற கதைகளையும், சுவாரசிய நிகழ்வுகளையும் இந்த வீட்டின் சுவர்கள் இன்னும் சுமந்து நிற்கின்றன. 2027-ஆம் ஆண்டு தை மாதத்தில் 100-ஆவது வயதை எட்டும் ‘சந்திரோதய பங்களா’, ஒரு வீட்டின் பிறந்தநாளை மட்டும் கொண்டாடப் போவதில்லை. மதுரையின் ஒரு நூற்றாண்டு கால வாழ்க்கை முறையின் நினைவுகளையும், ஒரு குடும்பத்தின் உழைப்பையும், தலைமுறைகளை இணைக்கும் பாரம்பரியத்தையும் கொண்டாடப் போகிறது.

காலம் மாறலாம். நகரம் மாறலாம். சுற்றிலும் புதிய கட்டடங்கள் எழலாம். ஆனால், அழகரடி-ஆரப்பாளையம் சாலையின் அந்த மூலையில், குடை போன்ற மேல் தள அமைப்புடன் கம்பீரமாக நிற்கும் அந்த வீடு மட்டும்... “நான் ஒரு நூற்றாண்டு மதுரையை பார்த்திருக்கிறேன்” என்று சொல்லிக்கொண்டே கம்பீரமாக நிற்கிறது.

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