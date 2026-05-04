மதுரை கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுகவின் அமைச்சர் மூர்த்தி, அதிமுகவின் மாங்குளம் மகேந்திரன் நாதகவின் வழக்கறிஞர் செல்வம், தவெக சார்பில் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்
Published : May 4, 2026 at 12:19 AM IST
மதுரை (கிழக்கு): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை கிழக்கு உட்பட திருப்பரங்குன்றம், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம் உட்பட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. இந்நிலையில் மதுரை கிழக்கு தொகுதி மக்களிடையே வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. மேலும் இந்த தொகுதியில் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர்.
1,63,848 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,72,622 பெண் வாக்காளர்களும், 57 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 3,36,527 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் 79.90 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த முறை 72.28 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் சற்று அதிகரித்துள்ளது. இம்முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் வெல்லப் போவது யார் என்ற ஆவல் மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் மூர்த்தி, அதிமுக சார்பில் மாங்குளம் மகேந்திரன், நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் செல்வம், தவெக சார்பில் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுகவை வீழ்த்த அதிமுக களத்தில் கடுமையாக வேலை செய்துள்ள நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது.
கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில், இதுவரை திமுக 4 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2 சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் திமுகவே கோலோச்சியுள்ளது.
அந்த வகையில் திமுகவின் கோட்டையாக விளங்கும் மதுரை கிழக்கு தொகுதியில், கடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பி.கோபாலகிருஷ்ணனை விட 49,604 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று மூர்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார். மூன்றாவது முறையாக இந்த தொகுதியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் அமைச்சர் மூர்த்தி தீவிரமான களப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் இம்முறை திமுக மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|பி. மூர்த்தி
|திமுக
|2016
|பி. மூர்த்தி
|திமுக
|2011
|தமிழரசன்
|அதிமுக