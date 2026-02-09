என் உயிருக்கு ஆபத்து; போலீஸும் உடந்தை; முதலமைச்சரை சந்திக்கணும் - மதுரை திமுக நிர்வாகி பேட்டி
கருணாநிதி இருந்த போது, கட்சிக்காரர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு என்றால், உடனடியாக கூப்பிட்டு பேசுவார். எனவே, இப்போது எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினை நான் சந்தித்து பேச வேண்டும் என வி.கே. குருசாமி தெரிவித்தார்.
Published : February 9, 2026 at 10:38 AM IST
மதுரை: தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும், தன்னை கொலை செய்ய போலீஸே உடந்தையாக இருப்பதாக சந்தேகப்படுவதாகவும் மதுரை மாநகராட்சி திமுக முன்னாள் மண்டல் தலைவர் வி.கே. குருசாமி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேச வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் திமுக மண்டலத் தலைவராக பதவி வகித்தவர் வி.கே. குருசாமி. இவருக்கும், அதிமுக மண்டலத் தலைவர் ராஜபாண்டிக்கும் இடையே கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்விரோதம் உள்ளது.
இதன் காரணமாக, இரு தரப்பையும் சேர்ந்த பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். இன்னமும் இரு தரப்புக்கும் இடையோன பகையால் கொலைகள் அரங்கேறி வருகின்றன.
இந்நிலையில், மதுரையில் உள்ள தனது வீட்டில் வைத்து வி.கே. குருசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "மதுரையில் கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் நான் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, போலீசார் என்னை கைது செய்தனர். 2016-ஆம் ஆண்டில் ஓபுலா படித்துறையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியதற்காகவும் போலீசார் என் மீது வழக்கு போட்டனர். இப்படி பல பொய் வழக்குகள் என் மீது போடப்பட்டுள்ளன.
ஆனால், பெங்களூரில் என்னை ஓட்டலில் வைத்து வெட்டியவர்கள் மீது காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இப்போது என்னால் வெளியே எங்கேயும் செல்ல முடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. நீதிமன்ற உத்தரவு பேரில் தற்போது போலீசார் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால், எப்போது வேண்டுமானாலும் பாதுகாப்பை நீக்குவோம் என சமீபகாலமாக போலீசார் என்னை மிரட்டுகின்றனர். என்னை கொல்ல போலீசாரும் உடந்தையாக இருப்பதாக சந்தேகம் எழுகிறது.
எனது உறவினர்கள் 10 பேர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். அண்மையில் கூட எனது உறவினர் மகனை போலீசார் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர். கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு எனது குடும்பத்தில் நடந்த காதணி விழாவை நடத்தவிடாமல் சிலர் தடுத்தனர். பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து விழா நடைபெற்றது. ஆனால், அப்போதும் போலீசார் என்னை கைது செய்து, அந்த விழாவில் கிடைத்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
2001 மாநகராட்சி கவுன்சிலர் தேர்தலில் திமுகவில் எனக்கு சீட் கிடைக்காததால், சுயேச்சையாக நின்று வெற்றி பெற்றேன். 2011 தேர்தலில் நானும், எனது மகளும் வென்றோம். என் மீது தவறு இருந்தால் மக்கள் எப்படி என்னை வெற்றி பெற வைப்பார்கள்? இப்போதும் கூட மக்களுக்காகவே நான் உழைத்து வருகிறேன்.
'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' முகாமில் எங்கள் பகுதி மக்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். இந்த பகுதியில் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது என்ற விரக்தியில், என்னை அழிக்க சிலர் திட்டமிடுகிறார்கள். அதற்காகத்தான், என் மீது பல வழக்குகளை போடுகிறார்கள். என்னால் தாங்க முடியவில்லை.
கருணாநிதி இருந்த காலக்கட்டத்தில், கட்சிக்காரர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு என்றால், உடனடியாக கூப்பிட்டு, பிரச்சினையை கேட்டறிவார். எனவே, இப்போது எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினை நான் சந்தித்து பேச வேண்டும். அவரை சந்திக்க 2 ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்கிறேன். ஆனால் முடியவில்லை. எனவே, அவர் என்னை நேரில் அழைத்து எனது கோரிக்கைகளை கேட்க வேண்டும். எனக்கும், எனது குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும்" என வி.கே. குருசாமி கோரிக்கை விடுத்தார்.