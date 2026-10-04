4 வயது சிறுவன் கழுத்தறுக்கப்பட்டு கொலை - மதுரையில் பரபரப்பு
சிறுவனின் கொலைக்கான காரணம் குறித்து மணி மாறுபட்ட தகவல்களை அளித்து வருவதால் உண்மையான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 4, 2026 at 8:20 PM IST
மதுரை: திருமங்கலம் அருகே 4 வயது சிறுவன் கழுத்தறுக்கப்பட்டு சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட கூடக்கோவில் காவல் நிலைய எல்லையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் முருகன் மற்றும் நாச்சம்மாள் தம்பதியினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தையும், 4 வயதில் மோகன் என்ற ஆண் குழந்தையும் உள்ளது.
நேற்று (அக்.03) மாலை முருகன் வேலைக்கு சென்றிருந்த நிலையில், நாச்சம்மாள் ஆடு மேய்க்க சென்றுள்ளார். பின்னர் மாலை 6 மணியளவில் முருகன் மற்றும் நாச்சம்மாள் வீடு திரும்பியபோது, இரண்டு மகள்கள் மட்டுமே வீட்டில் இருந்துள்ளனர். மகன் மோகனை காணாததால், அதிர்ச்சியடைந்து அக்கம் பக்கத்தினரிடம் விசாரித்துள்ளனர். சிறுவனை யாரும் பார்க்கவில்லை எனத் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, உறவினர்களுடன் சேர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர்.
சிறுவன் கிடைக்காததால், அவரது தந்தை முருகன் கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, இந்த சம்பவம் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதனுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அவரது உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. விசாரணையின்போது, அதே கிராமத்தை சேர்ந்த முருகனின் உறவினரான கிருஷ்ணனின் மகன் மணி (வயது 18), சம்பவத்தன்று இரவு சாக்கு மூட்டையை தூக்கிக்கொண்டு சென்றதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து சந்தேகத்தின் பேரில் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மணியை காவல்துறையினர் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். முதலில் சிறுவன் குறித்து எதுவும் தெரியாது எனக் கூறிய மணி, பின்னர் சிறுவனை கொலை செய்து குவாரி பள்ளத்தில் வீசியதாக காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதைத் தொடர்ந்து, அவரை அழைத்து சென்று காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தியபோது, குவாரி பள்ளத்தில் சாக்கு மூட்டைக்குள் சிறுவன் மோகன் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் சடலமாகக் கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன், திருமங்கலம் காவல்துறை டிஎஸ்பி இமயவர்ணன் உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே, மணியிடம் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சிறுவனின் குடும்பத்தினருக்கும், தனக்கும் முன்விரோதம் இருந்ததாகவும், கஞ்சா போதையில் சிறுவனை கொலை செய்ததாகவும் முதலில் தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர் மணியிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், தனது பெரியப்பா மகளுக்கும், சிறுவனின் சித்தப்பாவுக்கும் இடையே இருந்த தொடர்பால், அவர்களை பழிவாங்கும் நோக்கில் சிறுவனை கொலை செய்ததாக மணி கூறியதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி?
"வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, சிறுவனை மணி தனியே தனது வீட்டின் பின்புறம் பயன்பாடின்றி இருந்த கழிப்பறைக்குள் அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு சிறுவனின் கால்களை மிதித்து, சத்தம் வெளியே வராமல் வாயைப் பொத்தி, கையில் வைத்திருந்த பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் சிறுவனின் உடலை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி தோளில் சுமந்து சென்று குவாரி பள்ளத்தில் வீசியுள்ளார்; அதன் பின்னர் வீட்டுற்கு சென்று உறங்கியுள்ளார்" என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், சிறுவனின் கொலைக்கான காரணம் குறித்து மணி மாறுபட்ட தகவல்களை அளித்து வருவதால் உண்மையான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவனை அவரது உறவினரே கொலை செய்த சம்பவம் பாரப்பத்தி கிராமத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.