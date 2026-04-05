தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் இழைத்த கூட்டணி தான் என்டிஏ; மதுரை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் ஆவேசம்

'கீழடி நமது தாய்மடி' என்று கொண்டாடுகிற கீழடி ஆய்வறிக்கையை மத்திய அரசு வெளியிட மறுக்கிறது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரம் (Youtube/Dravida Munnetra Kazhagam)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 8:40 PM IST

மதுரை: ஆக்ரா, போபால், பாட்னா போன்ற நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொடுத்தார்கள். ஆனால் மதுரைக்கும், கோவைக்கும் அதனை மறுத்துவிட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட துரோகக் கூட்டணி தான் என்று தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (என்டிஏ) என்று முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

ஆவிப்பறக்க சுடச்சுட இட்லி:

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "அன்புக்கும், பண்புக்கும், விருந்தோம்பலுக்கும் பெயர் பெற்ற ஊர், பாசாங்கு இல்லாத பாசமிக்க மனிதர்களுக்கும் வாழும் ஊர் நம்ம மதுரை. தமிழருடைய பண்பாட்டு தலைநகர், எப்போதும் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஊர் மதுரை. ஆண்டு முழுக்க திருவிழாக்கள் நடந்துக் கொண்டே இருக்கும். இரவு 12.00 மணிக்கு கூட ஆவிப்பறக்க சுடச்சுட இட்லி கிடைக்கும். அதனால் தான் மதுரையைத் 'தூங்கா நகரம்' என்று சொல்கிறோம்.

தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறப்பான இடம் கொண்ட ஊர். கண்ணகி நீதிக் கேட்டு முழங்கிய மதுரைக்கு, தமிழ்நாட்டை வஞ்சிப்பவரைத் தண்டித்து தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உழைப்பவர்களுக்கு வெற்றியைக் கேட்டு வந்திருக்கிறேன். சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான ஆதரவைக் கேட்டு வந்திருக்கிறேன்,' என்று ஸ்டாலின் உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்.

திராவிட மாடல் அரசின் மதுரை வளர்ச்சித் திட்டங்கள்:

மேலும் பேசிய அவர், "மாமதுரையின் வளர்ச்சி என்றாலே திமுக தான். கடந்த 1971- ஆம் ஆண்டு மதுரை மாநகராட்சியானது. மாவட்ட நீதிமன்றம், மதுரை முத்து மேம்பாலம், ஆண்டாள்புரம் மேம்பாலத்திற்கு பசும்பொன் திருமகனார் பெயர், தியாகி எம்.என்.ஆர்.சுப்பராமன் மேம்பாலம், மருது பாண்டியர்களுக்கு சிலை இப்படி சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.

தென்தமிழ்நாட்டின் அறிவு ஆலயமாக மாறி நமது வீட்டுப் பிள்ளைகள் படித்து முன்னேறத் துணை இருக்கக்கூடிய கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம். கடந்த ஆண்டில் மட்டும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் படித்து டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் 24 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். இளைஞர்கள் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் சாதனைத் திட்டங்களாக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

நமது பண்பாட்டு அடையாளமான ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று அலங்காநல்லூர் கீழக்கரை பகுதியில் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம் அமைக்கப்பட்டது. மேலமடையில் மிக நீளமான வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம், சமீபத்தில் என்னால் திறக்கப்பட்ட கோரிப்பாளையம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மேம்பாலம், வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன் மேம்பாலம், உலகத் தரத்தில் ஹாக்கி விளையாட்டு அரங்கம், தினமும் 10,000 பேர் வந்து மகிழக்கூடிய புனரமைக்கப்பட்ட வண்டியூர் பூங்கா என்று மதுரைக்கு திமுக அரசின் செயல் திட்டங்கள் ஏராளம்,ட என்றார்.

தென் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி மையம்:

ஸ்டாலின் மேடையில் தொடர்ந்து பேசியபேோது, "ஆங்கில பத்திரிகைகள் என்ன எழுதினார்கள் தெரியுமா? மதுரையை தென் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி மையமாக மாற்றிட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முடிவுச் செய்துவிட்டார். அதற்கான திட்டங்களையும் நிறைய கொண்டு வந்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்று எழுதினார்கள். மதுரைக்கான வளர்ச்சியை முன்னெடுக்கும் மாடல் தான் திராவிட மாடல். மகளிரை முன்னேற்றும் மாடல். இளைஞர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் மாடல். முதியோர்களுக்கு அன்புக்கரம் நீட்டும் மாடல். அனைத்து மக்களும் மதநல்லிணக்கத்தோடு வாழ்வதற்கான மகத்தான மாடல்.

ஆனால் என்டிஏ முன்வைப்பது வளர்ச்சியைக் கெடுக்கிற ஆரிய மாடல். மதநல்லிணக்கத்தைக் கெடுக்கிற ஆரிய மாடல். மக்களைப் பிளவுப்படுத்துகிற ஆரிய மாடல், மதுரையை மணிப்பூராக மாற்றுவதற்கு துடிக்கிற வன்முறை மாடல். உறவு முறையோடு பாசமாக பழகுற மதுரை மக்கள், செம்ம புத்திசாலிகள். அதனால் தான் கலவரத்தைத் தூண்ட நினைத்தவர்களின் சதியை சிறப்பாக முறியடித்தீர்கள். அதற்காக உங்கள் பாதங்களைத் தொட்டு நன்றி கூறுகிறேன்.

இதுதான் தமிழ்நாட்டின் டிஎன்ஏ:

மதுரைக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? கறி தோசை, பரோட்டா என்று நன்றாக சாப்பிட்டோமா, வெயிலுக்கு இதமாக ஜிகர்தண்டா குடித்தோமா, கோயில் திருவிழாக்களைக் கொண்டாடினோமா என அமைதியாக விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள். இதுதான் தமிழ்நாட்டின் டிஎன்ஏ, ஆனால் இதை சிதைக்க வேண்டும் என்று என்டிஏ துடிக்கிறார்கள். அவர்களின் அடிமைகளாய் அதிமுகவைக் கெடுத்து குட்டிச்சோறு ஆக்கியிருக்கிறார் பழனிசாமி. அமைதியையும், வளர்ச்சியையும், சகோதர பாசத்தையும் முன்னிறுத்தக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் டிஎன்ஏவுக்கு மாறாக சொந்த மண்ணுக்கும், சொந்த மக்களுக்கும் துரோகம் இழைக்கக்கூடிய கூட்டணியாக என்டிஏ இருக்கிறது," என்று சாடினார்.

மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி பேசிய அவர், மதுரைக்கு ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணு என்று எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை 2015-ல் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார்கள். கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்கள். அதுக்கு பிறகு 2021- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2024-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நிறைவடைந்துவிட்டது.

அறிக்கையில் மட்டுமே மதுரை எய்ம்ஸ்:

இப்போது 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலும் வந்துவிட்டது. ஆனால் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மட்டும் வரவே இல்லை. மதுரை எய்ம்ஸ் பேப்பர் அறிக்கையைத் தவிர, நிஜ அறிக்கையில் இல்லை. இமாச்சல பிரதேசம், பிலாஸ்பூரில் 2017-ல் அடிக்கல் நாட்டி, 2022-ல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையைத் திறக்க முடிந்த அவர்களால் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை ஏன் உருவாக்க முடியவில்லை? திராவிட மாடலில் அடிக்கல் நாட்டி ஒன்றரை வருடங்களில் மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் உருவாகிவிட்டது. ஒன்றரை வருடங்களில் கிண்டியில் கலைஞர் உயர்தர சிறப்பு மருத்துவமனை உருவாகிவிட்டது. ஒன்றரை வருடங்களில் கோவையில் செம்மொழி பூங்கா உருவாகிவிட்டது என்றார்.

கீழடி நமது தாய்மடி:

கீழடி ஆய்வறிக்கை குறித்தும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் பேசினார். கீழடி, பொருநை அருங்காட்சியகங்கள் அமைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளன. கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகம், திருச்சியில் காமராஜர் நூலகம் ஆகியவற்றை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் நிகழ்ச்சியாக திறக்கப்போகிறேன். ஏன் பாஜகவால் நம்மை போல் வேகமாக செயல்பட முடியவில்லை? ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மீதுள்ள வெறுப்பு அப்படிப்பட்டது. அதனால் தான் கீழடி, நமது தாய்மடி என கொண்டாடுகிற கீழடி ஆய்வறிக்கையை தற்போது வரை வெளியிட மறுக்கிறார்கள். அண்மையில் கூட மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தைக் கேட்டோம். ஆனால் ஆக்ரா, போபால், பாட்னா போன்ற நகரங்களுக்கு கொடுத்தார்கள். மதுரைக்கும், கோவைக்கும் மறுத்துவிட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட துரோகக் கூட்டணி தான் என்டிஏ" என்று ஸ்டாலின் கடுமையாகச் சாடினார்.

