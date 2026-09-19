மதுரையில் ஒரேநாளில் மூன்று பேர் கொலை- காவல் துறை தீவிர விசாரணை
மேலூரில் இளைஞர் ஒருவர் வெட்டுக் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 11:11 PM IST
மதுரை: மதுரையில் ஒரேநாளில் வெவ்வேறு இடங்களில் மூன்று பேர் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
50 வயது நபர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை
மதுரை, சோலை அழகுபுரம் சப்பாணி கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சப்பாணி சரவணன் (வயது 50). இவர் மீது காவல் நிலையங்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. சில வழக்குகளில் சிறைக்கும் சென்றுள்ளார். இவர் தினமும் அதிகாலை டீக்கடைக்கு செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில், வழக்கம்போல் இன்று (செப்.19) அதிகாலை சரவணன் டீக்கடைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு மறைத்திருந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை சுற்றிவளைத்து ஆயுதங்களால் சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளது.
அந்த கும்பலிடம் இருந்து தப்பிக்க சரவணன் சாலையில் ஓடியுள்ளார். எனினும், அவரை விடாமல் பின் தொடர்ந்து சென்ற கும்பல், ஓட ஓட விரட்டி சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே சரவணன் உயிரிழந்தார்.
ஜெய்ஹிந்த்புரம் காவல் நிலையம் அருகே நடந்த இந்த கொலை சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஜெய்ஹிந்த்புரம் காவல் துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சம்பவ இடத்தில் கிடைத்த தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே, மதுரை மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன், சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டார்.
இடப்பிரச்சனை தகராறில் பெண் வெட்டிக்கொலை
மதுரை மாவட்டம், திருமோகூர் அருகே உள்ள பெருங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அன்ன மயில் (வயது 46). இவருக்கும் அவரது அண்ணன் மகனான ராஜ்குமார் என்பவருக்கும் இடையே இடப்பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் இடப்பிரச்சினை தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் ஆத்திரமடைந்த ராஜ்குமார், அன்ன மயிலை அரிவாளால் தலையில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அன்ன மயில் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து ராஜ்குமார் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஒத்தக்கடை காவல் துறையினர், அன்ன மயிலின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், தப்பியோடிய ராஜ்குமாரைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உறவினர்கள் மற்றும் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலூரில் இளைஞர் வெட்டிக்கொலை
மதுரை மாவட்டம், மேலூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பின்புறம், இளைஞர் ஒருவர் வெட்டுக் காயங்களுடன் இறந்து கிடப்பதாக மேலூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் வந்தது. இதையடுத்து ஏ.எஸ்.பி. சிவக்குமார் தலைமையிலான காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் இளைஞரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்டவர் சிவகங்கை மாவட்டம், மேலப்பூவந்தி பகுதியைச் சேர்ந்த செல்லப்பாண்டியின் மகன் செல்லத்துரை என்பது தெரியவந்தது. செல்லத்துரை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மேலூர் கஸ்தூரிபாய் நகரில் தனது சகோதரி செல்விபிரியா வீட்டில் தங்கியிருந்ததாகவும், தனது உறவினரான முருகனின் மெக்கானிக் கடையில் உதவியாளராகப் பணியாற்றி வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
நேற்றிரவு தனது சகோதரியிடம் வெளியே சென்று வருவதாகக் கூறிவிட்டு வீட்டை விட்டு சென்ற செல்லத்துரை, அதன் பின்னர் வீடு திரும்பவில்லை. இந்த நிலையில், மேலூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பின்புறம் அவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
செல்லத்துரையைக் கொலை செய்தது யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக கொலை நடந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மதுரையில் ஒரேநாளில் மூன்று பேர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொலை சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.