10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவு: தேர்ச்சி விகிதத்தில் 19ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய மதுரை

மதுரை மாவட்டம் சென்ற ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு தேர்ச்சி சதவீதத்தில் 0.98% அதிகரித்து முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இதில் மாணவிகள் 12%, மாணவர்கள் 0.76% என்றளவில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.

பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுடனான கூட்டத்தில் மதுரை ஆட்சியர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 10:28 AM IST

மதுரை: 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், மாநில அளவில் கடந்த ஆண்டு 22-ஆவது இடத்திலிருந்த மதுரை, இந்த ஆண்டு 19-ஆம் இடத்திற்கு முன்னேற்றி, சாதனை படைத்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின. மதுரை மாவட்டத்தில் மாணவ மாணவியரின் தேர்ச்சி விகிதம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் செய்தி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, “2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் மதுரை மாவட்டம் 94.91% பெற்று தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது. இத்தேர்வில் மாணவர்கள் 18,512, மாணவிகள் 18,983 என மொத்தம் 37,495 மாணக்கர்கள் பங்கேற்று தேர்வு எழுதினர். தேர்வு முடிவுகளின்படி மாணவர்கள் 17,169, மாணவிகள் 18,417 என மொத்தம் 35,586 மாணாக்கர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்கள் 92.75 %, மாணவிகள் 97.02% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

மேலும், சென்ற ஆண்டு மாநில அளவில் 22வது தரத்திலிருந்து 2025-2026ஆம் கல்வியாண்டில் மாநில அளவில் 19வது தரத்திற்கு மதுரை மாவட்டம் முன்னேற்றமடைந்துள்ளது. அரசுப் பள்ளிகளின் தேர்ச்சி தரத்தில் மாநில அளவில் 27-ஆவது இடத்திலிருந்து இந்த ஆண்டு 21வது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. மொத்தத்தில் மதுரை மாவட்டம் சென்ற ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு தேர்ச்சி சதவீதத்தில் 0.98% அதிகரித்து முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இதில் மாணவிகள் 12% மாணவர்கள் 0.76% முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

மொத்தமுள்ள 479 பள்ளிகளில் 196 பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. சென்ற ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 28 பள்ளிகள் கூடுதலாக 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. மொத்தமுள்ள 214 அரசுப்பள்ளிகளில் 56 அரசுப் பள்ளிகள் சென்ற ஆண்டு 100% பெற்றிருந்தன. இக்கல்வியாண்டில் 68 அரசுப் பள்ளிகள் 100% பெற்றுள்ளன. 12 அரசுப் பள்ளிகள் கூடுதலாக 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.

இந்த தேர்ச்சி முன்னேற்றத்தை பாராட்டும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலுள்ள நெய்தல் கூட்ட அரங்கில் 100% தேர்ச்சி பெற்ற 89 அரசு / அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்களுக்கும், மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற அரசு / அரசு உதவிபெறும் / தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் 29 மாணவ / மாணவியர்களுக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

மேலும், அர்ப்பணிப்புடன் பணி செய்துவரும் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் துணைத் தேர்விற்கு தயார் செய்யும் மாணாக்கர் அதில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு அவர்களை தயார் செய்திட வேண்டுமென அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் (இடைநிலை / மாநகராட்சி / தனியார் பள்ளிகள்) மாவட்ட உதவித் திட்ட அலுவலர், முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் (மேல்நிலை / இடைநிலை) மற்றும் பள்ளித் துணை ஆய்வாளர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்” என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

