தேர்தல் களம் 2026- மதுரை மாவட்டத்தை கைப்பற்றப் போவது யார்?
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை மாவட்டத்தில் அதிமுக 5 தொகுதிகளிலும், திமுக 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று சம பலத்தில் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 20, 2026 at 3:48 PM IST
- By இரா. சிவக்குமார்
மதுரை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சிக்கு செல்வாக்கு உள்ளது? எந்த தொகுதியில் திமுக- அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது? என்பது குறித்து விரிவாகப் பாப்போம்.
வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் மதுரையில் மொத்தம் 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ளது? அரசியல் கள நிலவரங்கள் என்ன? என்பது குறித்து சிறப்பு தொகுப்பாகப் பார்க்கலாம்.
மதுரையில் மாவட்டத்தில் எத்தனை தொகுதிகள்?
மதுரை மாவட்டம், மதுரை கிழக்கு, மேலூர், சோழவந்தான் (தனி), மதுரை வடக்கு, திருமங்கலம், மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்திய, மதுரை மேற்கு, திருப்பரங்குன்றம், உசிலம்பட்டி ஆகிய 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
25 லட்சம் வாக்காளர்களைக் கொண்ட மதுரை மாவட்டம்
ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர்கள் பட்டியலின் படி மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் 24.96 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 12.22 லட்சம் ஆண் வாக்காளர்களும், 12.73 லட்சம் பெண் வாக்காளர்களும், 266 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
தலைவர்களைத் தந்த மண்
தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கும், திரைப்படத் துறைக்கும், மதுரை இன்றைக்கும் ஒரு உரைகல்லாய் திகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் பல அதிரடி திருப்பங்களைக் கொடுத்த மாவட்டமும் கூட. பிரிக்கப்படாத பழைய மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து தான் காமராஜர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் என நான்கு முதலமைச்சர்கள் வந்தனர்.
5-க்கு 5 தொகுதிகள்
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை கிழக்கு, சோழவந்தான் (தனி), மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது. மேலூர், மதுரை மேற்கு, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டியில் அதிமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது.
இந்நிலையில் நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 10 தொகுதிகளையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் திமுக தீவிரமாக களப் பணியாற்றி வருகிறது. அதே வேகத்தில் அதிமுகவும் களத்தில் இறங்கியுள்ளது.
மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் பெரியபுள்ளான் என்கிற செல்வம், காங்கிரஸ் சார்பில் விஸ்வநாதன், நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் கோட்டைக்குமார், தவெக சார்பில் மதுரை வீரன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 1,14,032 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,15,778 பெண் வாக்காளர்களும், 11 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் மொத்தம் 2,29,821 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியைப் பொறுத்தவரை அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் தெரிகின்றன. காங்கிரஸ் இரண்டாவது இடத்தைப் பெறக் கூடும். கடந்த இரண்டு தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பில் பெரிய புள்ளான் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த தேர்தலில் 35,162 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸின் ரவிச்சந்திரனை தோல்வியுறச் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் மூர்த்தி, அதிமுக சார்பில் மாங்குளம் மகேந்திரன், நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் செல்வம், தவெக சார்பில் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 1,63,848 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,72,622 பெண் வாக்காளர்களும், 57 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 3,36,527 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
மூன்றாவது முறையாக தொகுதியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் அமைச்சர் மூர்த்தி தீவிரமான களப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பி.கோபாலகிருஷ்ணனை விட 49,604 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று மூர்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார். திமுக இந்த தொகுதியை மூன்றாவது முறையாக கைப்பற்றும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவே தெரிகிறது. நாதக மற்றும் தவெக கட்சிகளின் களப்பணியால் வாக்கு வித்தியாசம் அமைச்சர் மூர்த்திக்கு குறையலாம்.
சோழவந்தான் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி
சோழவந்தான் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் வெங்கடேசன், அதிமுக சார்பில் மாணிக்கம், நாதக சார்பில் நாகலட்சுமி திருமாறன், தவெக சார்பில் கருப்பையா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 1,05,300 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,09,473 பெண் வாக்காளர்களும், 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் மொத்தம் 2,14,785 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இரண்டாவது முறையாக இந்த தொகுதியை தக்க வைப்பதற்கு திமுக கடும் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. கடந்த தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுகவின் மாணிக்கத்தை 17,045 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் வெங்கடேசன். இந்த முறையும் அவரே களமிறங்குகிறார். நாதக மற்றும் தவெகவால் திமுக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது.
மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கோ.தளபதி, அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் சரவணன், நாதக சார்பில் திருநாவுக்கரசு, தவெக சார்பில் கல்லாணை ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 1,07,416 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,13,708 பெண் வாக்காளர்களும், 50 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,21,175 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இரண்டாவது முறையாக இந்த தொகுதியை திமுக தக்க வைக்க பெரும் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. இங்கு அதிமுக சார்பில் களம் இறங்கும் மருத்துவர் சரவணன், தொகுதி மக்களுக்கு மிகவும் அறிமுகமானவர். கடந்த தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட மருத்துவர் சரவணன், திமுகவின் கோ.தளபதியிடம் 22,916 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பறிகொடுத்தார்.
கடந்த 2016-ம் ஆண்டிற்கு பிறகு மீண்டும் அதிமுக இத்தொகுதியை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது. காரணம் தற்போதைய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.தளபதி மீது மக்களுக்கு பரவலாக அதிருப்தி உள்ளது. தொகுதியில் தனக்குள்ள சொந்த செல்வாக்கின் அடிப்படையில் இந்த அதிருப்தியை மருத்துவர் சரவணன் அறுவடை செய்து கொள்ள வாய்ப்பு அதிகம்.
மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் புதூர் மு.பூமிநாதன், பாஜக சார்பில் ராம.சீனிவாசன், நாதக சார்பில் சுமதி, தவெக சார்பில் கோபிசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 88,266 ஆண் வாக்காளர்களும், 91,604 பெண் வாக்காளர்களும், 49 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 1,79,919 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பாக போட்டியிடும் புதூர் பூமிநாதன் மீண்டும் இந்த தொகுதியை கைப்பற்ற முனைப்புடன் களப்பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட சரவணன் வெறும் 6,515 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைத் தவறவிட்டார். நாதக மற்றும் தவெக களத்தில் இருப்பதால் இந்த தொகுதியில் இழுபறி நிலை ஏற்படக்கூடும்.
மதுரை மத்தி சட்டமன்றத் தொகுதி
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், அதிமுக கூட்டணியில் புதிய நீதிக் கட்சி சார்பில் சுந்தர்.சி, நாதக சார்பில் அப்துல் ஹக்கீம், தவெக சார்பில் முஸ்தஃபா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 96,947 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,02,645 பெண் வாக்காளர்களும், 26 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 1,99,618 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
மதுரையின் நட்சத்திரத் தொகுதியாக கருதப்படுகிறது. திரைப்பட இயக்குநர் சுந்தர்.சி புதிய நீதி கட்சி சார்பாக அதிமுக கூட்டணியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியை மூன்றாவது முறையாக கைப்பற்ற திமுக வேட்பாளர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜனை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெயபால் வெறும் 5,762 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பறிக்கொடுத்தார். ஆனால் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோதி முத்துராமலிங்கத்தை 34,176 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் தோற்கடித்தார்.
இந்த முறை அவரை எதிர்த்து களமிறங்குகின்ற திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான சுந்தர்.சிக்கு அவரது திரைப்பட அறிமுகமே இப்பகுதி மக்களிடம் பெருமளவு கொண்டு போய் சேர்த்துள்ளது. திரைப்பட மோகமும் வாக்குகளை அள்ளுவதற்கான காரணியாக இருக்கின்ற காரணத்தால் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு இந்த முறை மதுரை மத்திய தொகுதி சவாலாகவே இருக்கும்.
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் செல்லூர் கே.ராஜு, திமுக சார்பில் ரகு பாலாஜி, நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் குமார், தவெக சார்பில் எஸ்.ஆர்.தங்கப்பாண்டியன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 1,35,052 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,40,452 பெண் வாக்காளர்களும், 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,75,516 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜு நான்காவது முறையாகவும், அதிமுக ஐந்தாவது முறையாகவும் இந்த தொகுதியை தக்க வைக்க போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். கடந்த 2011-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக சார்பாக போட்டியிட்ட கோ.தளபதியை 38,761 வாக்கு வித்தியாசத்திலும், அதே தளபதியை கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் 16,396 வாக்கு வித்தியாசத்திலும் செல்லூர் ராஜு தோற்கடித்தார்.
2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சின்னம்மாளை செல்லூர் கே.ராஜு வெறும் 9,121 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். செல்லூர் ராஜூக்கு தொகுதியில் இருக்கும் நற்பெயர், தற்போது புதியதாக திமுக சார்பில் களமிறங்கியுள்ள ரகு பாலாஜியின் போதுமான அறிமுகமின்மை ஆகியவை அதிமுக வெற்றிக்கு போதுமானதாக இருக்கக் கூடும். கடும் இழுபறி கிடையே இந்த தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதி
திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் ராஜன் செல்லப்பா, திமுக சார்பில் கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி, நாதக சார்பில் முனைவர் சத்யா தேவி, தவெக சார்பில் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
இந்தத் தொகுதியில் 1,52,389 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,58,980 பெண் வாக்காளர்களும், 31 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 3,11,400 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் திருப்பரங்குன்றத்தில் கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராஜன் செல்லப்பா, திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொன்னுத்தாயை 29,489 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
தற்போது திமுக சார்பில் களமிறக்கப்பட்டுள்ள கிருத்திகா தங்கப்பாண்டியைக் காட்டிலும் அதிமுகவின் ராஜன் செல்லப்பா தொகுதி மக்களிடம் நல்ல பெயரை சம்பாதித்துள்ளார். அதிமுக கூட்டணி பலத்தின் காரணமாக இந்த முறையும் அதிமுக வசமே திருப்பரங்குன்றம் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி
திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், திமுக சார்பில் மணிமாறன், நாதக சார்பில் முனீஸ், தவெக சார்பில் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்தத் தொகுதியில் 1,26,708 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,34,521 பெண் வாக்காளர்களும், 9 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,61,238 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் மூன்றாவது முறையாக இந்த தொகுதியை கைப்பற்ற கடும் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார். கடந்த முறை தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுகவின் மணிமாறனை விட 14,067 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். தற்போது இந்த பகுதியில் சசிகலா கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜீவிதா நாச்சியார் அதிமுகவின் வெற்றிக்கு சவாலாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் அதிமுகவின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி நற்பெயரைப் பெற்றுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திருமங்கலத்தில் தனது வெற்றியைத் தக்க வைக்க வாய்ப்புள்ளது.
உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் மகேந்திரன், காங்கிரஸ் சார்பில் சரவணக்குமார், நாதக சார்பில் அபிராமி தனபால், தவெக சார்பில் விஜய் மகாலிங்கம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் 1,32,351 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,33,833 பெண் வாக்களர்களும், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,66,192 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.
அதிமுக மூன்றாவது முறையாக இந்த தொகுதியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது. கடந்த முறை திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கதிரவனை 7,477 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுகவின் ஐயப்பன் தோற்கடித்தார். தொகுதி மக்களிடையே மகேந்திரன் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளார். இந்த முறை அதிமுகவில் போட்டியிடுகிறார். குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இந்த தொகுதியைக் கைப்பற்ற அதிமுகவுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.