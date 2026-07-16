ETV Bharat / state

கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் இருவருக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறை - மதுரை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, 23.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம்
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில், தூத்துக்குடி மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவருக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மதுரை மாவட்ட போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி நகர் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, 23.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதையும் படிங்க.. 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் போக்ஸோவில் கைது

இந்த வழக்கில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கேவிகே நகரைச் சேர்ந்த பாண்டியன் என்பவரின் மகன் முத்து ராஜா (24), ஒடிசா மாநிலம் கஜபதி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஹரிசன்லிமா என்பவரின் மகன் சுதேஸ்லிமா (42), மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள முத்துப்பாண்டி பட்டியைச் சேர்ந்த மச்சக்காளை என்பவர் மகன் மாசாணம் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கு மதுரை முதலாவது கூடுதல் போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணையின் முடிவில், முத்துராஜா, சுதேஸ்லிமா ஆகிய இருவருக்கும் தலா 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், தலா 1 லட்ச ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த வழக்கில் மூன்றாவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட மாசாணம் என்பவர் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாததால், அவரை நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.

போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனை மற்றும் பதுக்கலில் ஈடுபடுவோர் மீது தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று மதுரை மாவட்ட காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. திருவல்லிக்கேணி தங்கும் விடுதியில் ரூ.11 லட்சம் கள்ளநோட்டு பறிமுதல் - 2 பேர் கைது

மேலும், போதைப்பொருள் தொடர்பான தகவல்கள் தெரிந்தால் 91760-79100 என்ற எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்றும், அதன் பேரில் உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்வதோடு, தகவல் தெரிவிப்பவர்களின் விபரம் ரகசியம் காக்கப்படும் என்றும் காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

GANJA SMUGGLING CASE
MADURAI COURT
10 YEARS IN PRISON
கஞ்சா கடத்தல் வழக்கு
10 YEARS IN PRISON FOR GANJA CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.