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பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 10 ஆண்டு சிறை; ரூ.5 லட்சம் அபராதம்

இந்த வழக்கு விசாரணையானது, மதுரை மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. குற்றம்சாட்டப்பட்ட ராம் கணேஷ் மீது காவல்துறை சார்பில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 10:21 PM IST

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மதுரை: திருமண ஆசைகாட்டி பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து ஏமாற்றிய நபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், ரூ.5 லட்சம் அபராதமும் விதித்து மதுரை மகிளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் சமயநல்லூர் அருகே வசித்து வந்த ராம் கணேஷ் (வயது 36) என்பவர், பெண் ஒருவரிடம் பழகி வந்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில், அவரை திருமணம் செய்துகொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறிய ராம் கணேஷ், அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதன் விளைவாக, அந்தப் பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது.

ஆனால், அதன் பின்னர் அப்பெண்ணை ராம் கணேஷ் திருமணம் செய்ய மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன்பேரில், அப்பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், சமயநல்லூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ராம் கணேஷை கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணையானது, மதுரை மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. குற்றம்சாட்டப்பட்ட ராம் கணேஷ் மீது காவல்துறை சார்பில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

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அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், இந்த வழக்கு விசாரணை மகிளா நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது ராம் கணேஷ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாக கூறிய நீதிபதி, அவரை குற்றவாளி எனவும் அறிவித்தார்.

மேலும், அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.5 லட்சம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றம் மூலம் உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர மதுரை மாவட்ட காவல்துறை தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

MADURAI COURT
பாலியல் வன்கொடுமை
RAPE CASE MADURAI

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