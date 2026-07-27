கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கியது செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு
அரசுத்தரப்பில் சாதாரண பணி வழங்குவதாக கூறுவதை ஏற்க இயலாது என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : July 27, 2026 at 6:28 PM IST
மதுரை: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கியது செல்லாது என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினர் 31 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்க முடிவுச் செய்யப்பட்டு, இதற்கான பணி நியமன ஆணையை கடந்த ஜூலை 10 ஆம் தேதி அன்று முதலமைச்சர் விஜய் பயனாளிகளுக்கு நேரில் வழங்கினார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், திண்டுக்கல் வேடசந்தூரைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார் என்பவர் பொதுநல மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், "கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட அரசு பணியை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜூலை 17-ம் தேதிக்குள் பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசை அறிவுறுத்தியதோடு, இதுதொடர்பான புதிய மனுக்களையும் சேர்த்து, வழக்குகளின் விசாரணையை ஜூலை 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவு நீட்டிக்கப்படும் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 27) மீண்டும் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத்தரப்பில், "கருணைப் பணியை பொறுத்தவரை சில வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. வயது, கல்வி என தகுதியின் அடிப்படையிலேயே அவை வழங்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தான் கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கும் அரசுப்பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை எப்படி எதிர்க்கிறார்கள் என தெரியவில்லை. மேலும், ஒவ்வொரு துறையிலும் காத்திருப்புப் பட்டியல் உள்ளது. அவற்றை பரிசீலித்து, முறைப்படியே பணி நிரந்தரம் செய்யப்படும். உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்யப்படாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதனைக் கேட்ட நீதிபதிகள், "சிவகாசியில் அடிக்கடி வெடி விபத்து நிகழும் சூழலில், அவர்களுக்கு அரசுப்பணி கோரினால் என்ன செய்வது? வேலைவாய்ப்பிற்காக பலரும் காத்திருக்கிறார்களே?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திருக்கு திறன் வளர் பயிற்சிகளை வழங்கி உதவலாமே? என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், அது இவ்வாறு பணி வழங்குவதை விட பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சாதாரண பணி வழங்குவதாக அரசுத்தரப்பில் கூறுவதை ஏற்க இயலாது. எப்பணியும் சாதாரண பணி அல்ல. அது ஒருவரின் குடும்பத்திற்கு உதவும் பணியே. எனவே கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசுப்பணி வழங்கிய அரசாணை ரத்து செய்யப்படுகிறது" என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.