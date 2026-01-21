உதயநிதிக்கு எதிரான சர்ச்சை கருத்து; பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா மீதான வழக்கு ரத்து
டெல்லி பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 153, 153A ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் திருச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
Published : January 21, 2026 at 7:09 PM IST
மதுரை: உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக சர்ச்சை கருத்துகளை பதிவிட்ட பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை மதுரை அமர்வு ரத்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னையில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் நடந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, சிறப்புரை ஆற்றினார்.
அப்போது அவர், “சிலவற்றை மட்டும் தான் எதிர்க்க வேண்டும். சிலவற்றை ஒழித்தே தீர வேண்டும். கொசு, டெங்கு, கரோனா இவற்றையெல்லாம் நாம் எதிர்க்கக் கூடாது. ஒழித்துக்கட்ட வேண்டும். அந்த வகையில் ‘சனாதனம்’ என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே சரியாகும். எனவே, இந்த மாநாட்டுக்கு ‘சனாதன ஒழிப்பு’ என மிகப் பொருத்தமான தலைப்பு தான் வைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று பேசினார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக டெல்லியை சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா, அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகைப்படங்களுடன் சில சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களைப் பதிவிட்டிருந்தார்.
அந்த பதிவில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகனும், திமுக அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனத்தை மலேரியா மற்றும் டெங்குவுடன் இணைத்துப் பேசியுள்ளார். இதை ஒழிக்க வேண்டும், வெறுமனே எதிர்க்கக் கூடாது என்பது தான் அவர் கருத்து. சுருக்கமாக, பாரதத்தின் மக்கள்தொகையை இனப்படுகொலை செய்ய அவர் அழைப்பு விடுக்கிறார்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது பதிவு இரு தரப்பினரிடையே கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையில் உள்ளதாகவும், அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும்’ எனவும் திமுக வழக்கறிஞர் அணியின் மாவட்ட அமைப்பாளர் தினகரன் திருச்சிராப்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் பாஜக மூத்த தலைவர் அமித் மாளவியா மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 153, 153A ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் திருச்சி நகர் குற்றப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
ஆனால், தன் மீது திருச்சி போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும் என அமித் மாளவியா உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் மீண்டும் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி ஸ்ரீமதி, டெல்லியை சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா மீது திருச்சி போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.